المنتخب المغربي يواصل الاستعراض في التصفيات الأفريقية برباعية في شباك “أفريقيا الوسطى”

وجدة (المغرب): اكتسح المنتخب المغربي ضيفه منتخب أفريقيا الوسطى برباعية نظيفة، الثلاثاء، على الملعب الشرفي بوجدة، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المغرب بهدفين حملا توقيع اليافع إلياس بن صغير لاعب وسط موناكو الفرنسي في الدقيقتين 34 و38.

وفي الشوط الثاني أحرز يوسف النصيري الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 50، وتكفل عبد الصمد الزلزولي بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 66.

ورفع هذا الفوز رصيد المغرب إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، وتوقف رصيد أفريقيا الوسطى عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

ويحتضن المغرب النسخة القادمة من كأس الأمم خلال الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026.

ويتأهل من المجموعة الثانية فريق واحد فقط حال احتلال منتخب المغرب أحد المركزين الأول أو الثاني.

وتقام التصفيات بمشاركة 48 منتخبا مقسمة إلى 12 مجموعة حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات.

(د ب أ)