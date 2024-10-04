المنتخب الهولندي يعزز صفوفه بمحترفيه في الدوري الإنكليزي الممتاز

أمستردام: أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم اليوم الجمعة أن الثنائي المحترف في إنكلترا إيان ماتسن وماتس فيفر انضما إلى تشكيلة المنتخب الوطني المكونة من 23 لاعبا استعدادا لمباراتي المجر وألمانيا في دوري الأمم الشهر الجاري.

ولم ينضم ماتسن لاعب أستون فيلا أو فيفر لاعب برايتون آند هوف ألبيون إلى التشكيلة الأولية التي أعلنها المدرب رونالد كومان قبل أسبوعين لمباراتي المجر في بودابست الجمعة المقبل وألمانيا في ميونيخ 14 أكتوبر تشرين الأول الجاري.

ويأتي انضمامهما بعد إصابة جيردي شوتن أثناء مشاركته مع أيندهوفن الأسبوع الماضي والتي أبعدته عن الملاعب لمدة شهر، وتفاقم إصابة يان بول فان هيكه في الفخذ أثناء اللعب مع برايتون 22 سبتمبر أيلول الماضي.

وخرج يورن تيمبر لاعب أرسنال وفاوت فيخورست مهاجم أياكس أمستردام من التشكيلة بسبب الإصابة، لينضما إلى قائمة اللاعبين المصابين بجانب نيثن آكي.

وأصيب مدافع مانشستر سيتي في آخر مباراة لهولندا أمام ألمانيا، والتي انتهت بالتعادل 2-2 في أمستردام في العاشر من سبتمبر الماضي، وغاب منذ ذلك الحين عن خمس مباريات مع ناديه. ومن غير المتوقع أن يعود إلى الملاعب قبل نهاية هذا الشهر.

لكن هولندا تلقت دفعة معنوية بعودة ستيفان دي فري لأول مرة منذ بطولة أوروبا في منتصف العام بجانب عودة تون كوبمينرس لاعب يوفنتوس الجديد.

ولم يكن كوبمينرس محظوظا لأنه غاب عن البطولة التي استضاقتها ألمانيا بعد أن أصيب في أعلى الفخذ أثناء الإحماء قبل مباراة ودية ضد أيسلندا في 10 يونيو حزيران الماضي.

(رويترز)