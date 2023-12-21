المنتدى العربي الروسي في مراكش: السلام لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

الرباط – «القدس العربي»: خصص الإعلان المشترك الصادر، مساء الأربعاء، عن الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي ـ الروسي، المنعقدة في مدينة مراكش، حيزاً مهماً ووافياً للقضية الفلسطينية، وشدد على “أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد حلول سياسية للأزمات والقضايا الإقليمية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية والاتفاقيات والمرجعيات ذات الصلة”.

كما أكد وزراء الخارجية المشاركون في المنتدى، في الإعلان المشترك الذي تلقت “القدس العربي نسخة منه، “على ضرورة تعزيز أمن الدول واحترام سيادتها على أراضيها ومواردها الطبيعية، وأهمية وقف القتال وتعزيز فرص الحل السياسي ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول، ودعم جهود الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في هذا الشأن”.

واستهل الإعلان المشترك أولى المواقف من القضية الفلسطينية بالإدانة “الشديدة للحرب العدوانية الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي تستهدف المدنيين وتدمير الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والبنى التحتية ومرافق الأمم المتحدة”.

وأشار إلى ممارسات إسرائيل التي “تستهدف إخضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحصار شمل قطع كل أسباب الحياة”، وهو “ما يشكل انتهاكات جسيمة بموجب القانون الدولي الإنساني”، كما رفض “أي تبرير لهذه الحرب بما في ذلك بوصفه دفاعاً عن النفس”.

وحذّر المنتدى العربي الروسي من “خطورة نوايا إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، بارتكاب التهجير القسري للشعب الفلسطيني خارج الأرض الفلسطينية المحتلة”، كما عبر المشاركون في المنتدى عن “إدانة قتل المدنيين الفلسطينيين والاجتياحات والاعتقالات وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة”.

وبعد الدعوة إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وامتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”، طالب المنتدى “برفع الحصار الإسرائيلي عن المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، مع إعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة”، و”ضرورة توفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”، و”ضرورة متابعة مساءلة إسرائيل عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني”، مع “ضمان إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفقاً للمعايير الدولية”، مؤكداً أن “السلام والاستقرار الإقليمي لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة”.

وفي هذا السياق، وجه الإعلان المشترك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، “في أقرب الآجال، تنطلق منه عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية عام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها”، مشدداً على أن تكون “ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية”، و”تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري وباقي الأراضي اللبنانية المحتلة”.

كما حدد الإعلان المشترك النتائج المطلوب تحقيقها من خلال هذا المؤتمر في “تجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”، إضافة إلى “استعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف”.

ومن بين الإدانات التي عبّر عنها الإعلان المشترك، “إدانة سياسة الاستيطان غير القانوني”، و”عنف المستوطنين الإسرائيليين بحق المواطنين الفلسطينيين”، وأيضاً إدانة “أي تدابير تهدف إلى تقويض وضع القدس، المنصوص عليها في القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”. وفي هذا السياق، دعّم الإعلان المشترك دور رئاسة لجنة القدس التي يتولاها العاهل المغربي محمد السادس، “في التصدي لممارسات سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة، ودعم صمود القدس والمقدسيين من خلال برامج ومشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف”.

وفي إطار دعم وحدة الصف الفلسطيني، شدد المنتدى على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، داعياً الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلتها، وأن يتحمل الجميع مسؤولياته في ظل شراكة وطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

إلى جانب القضية الفلسطينية، أعلن المشاركون في المنتدى عن ضرورة الالتزام بوحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، وتأكيد مبدأ ملكية الليبيين للعملية السياسية، مشددين على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات عام 2015، ورفض الحل العسكري، والدعوة إلى دعم مسار المصالحة الوطنية الشاملة، التي يرعاها المجلس الرئاسي الليبي وجهوده في تحقيق الاستقرار السياسي.

سوريا كانت حاضرة أيضاً من خلال الدعوة إلى الالتزام بالحفاظ على سيادتها ووحدتها واستقرارها وسلامة أراضيها. أما فيما يخص لبنان، فقد أكد الإعلان المشترك على أهمية “التضامن الكامل” معه في ظل “أشد أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية يمر بها مند عقود”، بالنسبة لليمن شدد الإعلان المشترك على الالتزام بوحدته وسلامة أراضيه وسيادته وأمنه واستقراره”.

وأعلن وزراء الخارجية المشاركون في المنتدى العربي الروسي في البيان المشترك، عن تضامنهم “الكامل مع جمهورية السودان في الحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية”، أما فيما يتعلق بإيران، فقد أكد الإعلان على “أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام مبدأ استقلال الدول وسيادتها”.

مواضيع أخرى تضمنها الإعلان المشترك، مثل الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة، التعاون بين الدول المشاركة في الأنهار، والأزمة في أوكرانيا، ومنع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.

وتطرق الإعلان المشترك إلى موضوع مكافحة الإرهاب، معبراً عن إدانة “الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره”، ورفض ربطه بـ “أي عرق أو دين أو جنسية أو حضارة”، مع رفض “كل جرائم الجماعات الإرهابية التي تمس أمن واستقرار الدول العربية”.

وفي هذا السياق، ثمن المنتدى جهود المغرب في مكافحة الإرهاب والتي تجسدت في دورها وجهودها خلال رئاستها للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، كما رحب باستضافته لمكتب الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب، وباختياره لاستضافة الدورة 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بمراكش سنة 2025.