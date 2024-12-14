المنتدى الفلسطيني في بريطانيا يدعو للاحتجاج ضد الإبادة المستمرة في غزة

لندن- “القدس العربي”:

دعا المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، بالتعاون مع حملة التضامن مع فلسطين، وتحالف ائتلاف “أوقفوا الحرب”، وحملة نزع السلاح النووي، وأصدقاء الأقصى، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، الجالية الفلسطينية والعربية وكل مؤيدي القضية الفلسطينية إلى المشاركة الواسعة في الاعتصام المزمع أمام البرلمان البريطاني في وستمنستر، بالإضافة إلى الساحات الرئيسية في المدن البريطانية المختلفة.

يهدف هذا الاعتصام، بحسب بيان صادر عن المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، إلى التنديد بالإبادة المستمرة في غزة، خاصة في شمال القطاع، حيث استشهد أكثر من 4000 فلسطيني خلال أقل من 70 يوماً، إلى جانب عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، والمفقودين منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023. هذه المجازر تأتي كجزء من سلسلة الانتهاكات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 1948.

وقال البيان، الذي حصلت “القدس العربي” على نسخة منه، إنه في الوقت الذي تتفاقم فيه هذه الجرائم، نجد أن الحكومة البريطانية، بقيادة كير ستارمر، منشغلة بحماية رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي من المحاسبة خلال زيارته الأخيرة إلى لندن، بدلاً من العمل على تقديمه للعدالة.

وأضاف أنه في سياق موازٍ، يتصاعد العدوان الإسرائيلي ضد سوريا، حيث يسعى نتنياهو وحكومته لاستغلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا بعد نجاح ثورة الحرية والكرامة، عبر تكثيف الاحتلال العسكري لمواقع جديدة وزيادة العدوان الهمجي على السوريين.

ويبدأ برنامج “الاعتصام من أجل فلسطين” بعد ظهر السبت أمام البرلمان البريطاني، ويلي ذلك نشاط رمزي يتضمن وضع الورود التذكارية للشهداء أمام مقر 10 داونينغ ستريت، وفق البيان، الذي دعا أيضا جميع أحرار العالم إلى التكاتف ومواصلة الاعتصامات والمظاهرات لمواجهة هذا النظام الظالم، ووقف الجرائم الصهيونية التي تعبث بأمن المنطقة، تدمر الاستقرار، وتروع الأبرياء.