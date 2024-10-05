سياسة | عربي | فلسطين

دعوات لمسيرات حاشدة تضامنا مع فلسطين في جميع أنحاء المملكة المتحدة

5 - أكتوبر - 2024

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لندن- “القدس العربي”:

دعت منظمات وحركات وجمعيات بريطانية تدافع عن الفلسطينيين لمسيرات حاشدة في مدن المملكة المتحدة اليوم السبت بمناسبة مرور عام على حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت مؤسسة حملة الدعم لفلسطين “سوف نسير لمطالبة الحكومة البريطانية بإنهاء تواطؤها في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وإنهاء جميع تجارة الأسلحة مع إسرائيل. سنسير للمطالبة بالحرية والعدالة للشعب الفلسطيني”.

ويتوقع أن تكون مسيرة لندن من أضخم المظاهرات، وقد خصصت حملة الدعم لفلسطين حافلات لنقل المشاركين من عدة مدن بريطانية للمشاركة في مسيرة لندن، ومن هذه المدن بيرمنغهام وبولتون وبريدبورت ويموث و دورشستر وبريستول وكاردف وسيريدجيون وكوفنتري وهاي ويكمب ولينكولن وبيترسبورو وليفربول ومانشستر ونيوبورت ونوريتش وأكسفورد وشيفلد ووالسال ويورك.

ومن المؤسسات الداعية لمشاركة واسعة في المظاهرة الوطنية الكبرى والتي تحمل الرقم 20 على مستوى المملكة المتحدة في ذكرى مرور عام على “الإبادة الهمجية لأهلنا في غزة المنتدى الفلسطيني في بريطانيا.

وقال المنتدى في بيان إن “المسيرات الوطنية ليست مجرد تجمعات؛ بل هي وقفات تاريخية للمطالبة بالعدالة وإنهاء العدوان  المستمر على شعبنا”.

واعتبر المنتدى أن “هذه المسيرات الحاشدة في لندن وأدنبرة، تعكس موقفا موحدا ضد القمع وتدعو إلى جهد  شعبي عاجل من أجل نصرة فلسطين ووقف الإبادة وملاحقة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال”.

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