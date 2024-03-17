المنتدى الفلسطيني في بريطانيا ينظم إفطارا جماعيا لجمع التبرعات لغزة- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

ازدحمت قاعة بايرون هول في هارو بغرب لندن، ليلة السبت، بأكثر من ألف شخص تلبية لدعوة المنتدى الفلسطيني في بريطانيا للإفطار السنوي الثامن، والذي أهدى ربع تبرعاته التي ناهزت 30 ألف جنيه إسترليني لأهل غزة.

عدنان حميدان، نائب رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، دعا في كلمته “لتذكر القيم التي يعلمنا إياها رمضان وتحديدا التعاطف والكرم والوحدة. داعيا لترجمتها عمليا في التضامن مع غزة”.

وأضاف حميدان: “بينما نشارك في هذا الإفطار، نتذكر مئات الآلاف من الناس في غزة الذين يتضورون جوعا ويعانون في ظروف قاسية، والذين يجب علينا عدم نسيانهم والوقوف معهم”.



فيما أشار ميسرة إبراهيم في كلمته بالنيابة عن عائلات غزة، إلى حجم المعاناة التي يمر بها القطاع، وطبيعة رمضان الحالي الممزوجة بالألم لما يجري لأهلهم هناك.

بدوره، تحدث الدكتور أنس التكريتي عن أهمية استثمار مثل هذا التجمع الكبير للعرب والفلسطينيين في بريطانيا، للتأكيد على أهمية صوتهم بالانتصار لغزة عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة المرتقبة في البلاد.

يذكر أن المنتدى الفلسطيني في بريطانيا أطلق مبادرة من بداية الشهر الفضيل لجمع 50 ألف جنيه إسترليني لصالح إفطار الصائمين في غزة، وتمكن من جمع 30 ألفا منها في أمسية الإفطار السنوي الثامن.