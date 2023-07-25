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المنسقة الأممية الخاصة تدعو لانتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن في لبنان- (تغريدة)

منذ ساعة واحدة

الصورة من حساب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان في تويتر

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بيروت: دعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، اليوم الثلاثاء، إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن.

وقالت فرونتسكا، بعد لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيروت: “كل الدول في مجلس الأمن موحّدة وتحب أن ينجح لبنان ويتقدم بالإصلاحات السياسية، وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى التركيز الكبير على الاستقرار في لبنان خصوصاً في الجنوب”.

وأضافت: “وضعت ميقاتي في أجواء جلسة مجلس الأمن الأسبوع الفائت، كما أبلغته بأننا عرضنا في 16 تموز/يوليو  الماضي في نيويورك فيلما وثائقيا ثلاثي الأبعاد عن لبنان اسمه “نحلم بلبنان” في حضور جميع أعضاء مجلس الأمن، وحصد هذا الوثائقي نجاحاً كبيراً”.

وتابعت:” قدمنا هذا المشروع في لبنان، لكن أردت تقديمه في نيويورك أيضا حيث لاقى نجاحا كبيرا، كون الدول في مجلس الأمن المسؤولة عن القرارات الدولية وعن لبنان، اكتشفت الإبداع في لبنان، واكتشفت أن هناك لبنانيين يهتمون بالبلد، ومستعدون للبقاء والعمل فيه، رغم كل الصعوبات”.

ويعاني لبنان من أزمات سياسية واقتصادية، حيث تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في 31 تشرين الأول /أكتوبر الماضي، ودخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي منذ ذلك الحين.

( د ب أ ) 

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