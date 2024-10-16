سياسة | عربي

المنسقة الأممية في لبنان تدعو إلى حماية المدنيين

16 - أكتوبر - 2024

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بيروت: دعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان  جينين هينيس-بلاسخارت ،اليوم الأربعاء، إلى حماية المدنيين .

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام  عن بلاسخارت قولها ، في بيان صحافي اليوم تعليقا على الهجوم على النبطية ، إن “انتهاكات القانون الإنساني الدولي غير مقبولة على الإطلاق”.

وأضافت “يتعين حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في الأوقات كافة”، معتبرة أنه “حان الوقت لأن توقف الأطراف المعنية كافة إطلاق النار فورا وتفتح الباب أمام الحلول الدبلوماسية”.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة ، في بيان ، أن الغارة الإسرائيلية على مبنيي بلدية  النبطية واتحاد بلدياتها “أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد ستة أشخاص وإصابة 43 بجروح.ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة”.

( د ب أ )

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 16, 2024 الساعة 3:33 م

    ههه عجز ما يسمى اعتباطا الأمم المتحدة التي صارت لا تهش ولا تنش أمام عصابة الإجرام الصهيوني الأمريكي البريطاني الألماني الغربي اللعين بحق الفلسطينيين ✌️🇵🇸😔

    رد

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