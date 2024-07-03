المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في فلسطين لـ”القدس العربي”: قلقون ليس فقط على غزة بل وعلى الضفة الغربية

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: في مقابلة مع الصحافيين المعتمدين بالأمم المتحدة من القدس المحتلة عبر دائرة الفيديو المغلقة، قال أندريا دي دومينيكو، منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، إن مكتبه قلق للغاية حول أوامر الإخلاء الجديدة من خان يونس التي أصدرتها القوات الإسرائيلية يوم الإثنين الماضي والتي قد تطال نحو 250000 مواطن.

وقال:” إننا نحاول مراقبة الأوضاع على الأرض والأرقام المتأثرة بالإخلاء”. وقال إن 9 من بين كل عشرة فلسطينيين نزحوا من أماكن سكناهم مرة واحدة على الأقل وبعضهم قد رحل نحو عشر مرات.

وأضاف أن تسعة أشهر من القتال أدت إلى خروج نحو 100000 فلسطيني قد تمكنوا من الخروج، كما قتل أكثر من 37000 حسب مصادر وزارة الصحة. ونستطيع أن نقول إن عدد سكان غزة الآن 2.1 مليون من بينهم 1.9 شردوا داخليا وأكثرهم شرد أكثر من مرة.

وأشار دي دومينيكو إلى أن تقديراته تشير إلى أن هناك ما بين 300000 و 350000 شخص مازالوا في شمال غزة، لا يستطيعون الانتقال إلى الجنوب.

وأوضح أن من نزحوا في اليومين الماضيين لا يضيفون بالضرورة إلى رقم النازحين لأن كثيرين منهم هم نازحون بالفعل.

وقال المنسق إن المساعدة الإنسانية هي التزام يجب على جميع الأطراف احترامه، بمن فيهم الإسرائيليون والمجموعات الأخرى، ونحن نستمر في دعوتهم جميعا لمساعدتنا في توصيل المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة”.

وقد طرحت “القدس العربي” عددا من الأسئلة على السيد دي دومينيكو كان أولها حول أوضاع وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) بعد كل الإجراءات العقابية ضدها فقال: “أونروا ما زالت موجودة. كان عدد الموظفين فيها نحو 13 ألف موظف معظمهم من المعلمين، أعاد بعضهم تأهيل نفسه وأصبحوا عمال إغاثة. نحن نعول على البُنى التحتية الجاهزة للأونروا في أعمال الإغاثة التي نقوم بها. فمثلا قبل أسبوع ذهب فريق من مكتبي لمدينة غزة وأراد أن يتواصل مع عدد من المهجرين من منطقة الشجاعية لتقديم مساعدات أولية واحتياجات عاجلة لهم. وأول شيء عملناه هو الاعتماد على شبكة أونروا للاتصالات والبنى التحتية لأن المهجرين من الشجاعية استقروا في مدرسة تابعة للأونروا. إذن أونروا تظل جزءا أساسيا من نظام الرد على الأزمة. نحن ما زلنا نحاول أن نتوسع في عمليات الإغاثة. الأمور ليست كما نتمنى. لكننا نأمل أن نصل إلى المبتغى”.

الوضع حرج في كل أنحاء الضفة الغربية، ليس في مخيمات اللاجئين، نتيجة “العمليات العسكرية” الإسرائيلية وطبيعتها القانونية التي تقع تحت مسمى “فرض القانون”، ولكن ما نراه هو أقرب للعمليات الحربية وتدمير البنى التحتية داخل المخيمات بما فيها مرافق الأونروا

وتابعت “القدس العربي” بسؤال حول الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية حيث تعاني المخيمات خاصة من أوضاع إنسانية صعبة “فما هو تقييمكم للوضع الإنساني في الضفة الغربية؟”، قال دي دومينيكو “شكرا للسؤال عن الأوضاع في الضفة الغربية. والحقيقة أنني لم أتطرق في حديثي لأوضاع الضفة الغربية. الوضع في الضفة الغربية حرج ليس في مخيمات اللاجئين فحسب بل في أنحاء الضفة الغربية نتيجة العمليات العسكرية وطبيعتها القانونية التي تقع تحت مسمى “فرض القانون”، ولكن ما نراه هو أقرب للعمليات الحربية وتدمير البنى التحتية داخل المخيمات بما فيها مرافق الأونروا. إذن الوضع في كل الضفة الغربية يثير قلقنا، خاصة أن الاقتصاد الفلسطيني مشمول أو مستوعب من قبل الاقتصاد الإسرائيلي. لكن بعد السابع من تشرين الأول / أكتوبر الوضع مختلف وقد تغير تماما بسبب الانقطاع بين الاقتصاديين، حيث فقدت آلاف الوظائف، كما فقدت آلاف الفرص في التبادلات التجارية وهذا ما يثير قلقنا لأن الأمور تتفاقم أكثر وأكثر، وهو ما قد يؤدي إلى أوضاع أكثر تدهورا على مستوى الضفة الغربية”.

وردا على سؤال آخر حول عدد الأطفال الذين قضوا جوعا منذ الأزمة. “في مؤتمرك الصحفي السابق قبل شهر تقريبا كان عدد الأطفال الذين ماتوا جوعا قد وصل إلى 30 طفلا، اليوم الحديث عن 40 على الأقل. فما هي المعلومات المتوفرة لديكم عن عدد الأطفال الذين قضوا بسبب الجوع؟”، قال منسق الشؤون الإنسانية: “لقد بحثنا هذا الأمر مع زملائنا في اليونيسف. وكي نكون على معرفة بأوضاع الأطفال لا بد من أن يكون لدينا آلية عمل فاعلة. فعدا عن الذهاب إلى مستشفى كمال عدوان، حيث معظم الأطفال يعالجون هناك، فليس لدينا الإمكانية لمراقبة الأوضاع بأكملها. ولذلك نحن نلتمس مرة وراء مرة وراء مرة أن نعطى الفرصة للمراقبة الشاملة وعندها نستطيع أن نعطيك إجابة عن أوضاع الأطفال بشكل واسع. زملاؤنا في اليونيسف يعملون على هذا الموضوع ولكنهم يعترفون أيضا أن ليس لديهم كامل الإمكانيات لمراقبة الأوضاع بشكل شامل”.

وحول سؤال آخر وجهته “القدس العربي” حول معتقل “غوانتانامو الإسرائيلي” أو مركز الاعتقال في سدي تايمان وما يتعرض له المعتقلون من تعذيب وإهانة وعنف، قال منسق الشؤون الإنسانية: “أشكرك مرة أخرى على تذكيرنا بأوضاع المعتقلين، وهي مسؤولية تقع بشكل أساسي على مجلس حقوق الإنسان وقد أنجزوا بعض التقارير حول الموضوع، والذي هو ليس من اختصاص “أوتشا”. وموضوع المعتقلين من أكثر المواضيع إثارة للقلق بسبب غياب إمكانية النفاذ والوصول إلى أي من مراكز الاعتقال منذ بداية الحرب. ما نحصل عليه من معلومات تأتي عن طريق أولئك الذين غادروا المعتقلات وتحرروا منها وعادوا إلى غزة وما يدلون به من معلومات تثير الخوف وتؤكد على انتهاكات لحقوق الإنسان”.

وأشار منسق الشؤون الإنسانية في نهاية حديثه إلى أن الناس ينظرون إلى العاملين في المجال الإنساني على أنهم مقياس لما يحدث، “فعندما يرون أننا نغادر تلك المناطق، يخشون أن شيئا ما سيحدث… ينظر إلينا آخرون ويرون ما إذا كنا لا نزال هناك مما يعني أنهم قد يكونون آمنين بالبقاء هناك”. وقال إن العمليات الإنسانية التي يقومون بها تخضع، مثلما هو الحال مع النازحين، إلى عملية إعادة ضبط بشكل مستمر. وشدد على أن عملية توصيل المساعدات بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني هي صراع يومي “يتعين علينا بذل مجهود هائل للحفاظ على بعض من شريان الحياة الذي يوفره ما نقدمه من خدمات