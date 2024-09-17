المنظمات الأهلية تحذر من تداعيات الشتاء على سكان غزة بسبب الحرب

غزة – “القدس العربي”:

حذرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل استمرار “حرب الإبادة الجماعية”، الممتدة لما يقارب العام، بالإضافة إلى منع دخول المساعدات الإنسانية واستمرار نزوح عدد كبير من المواطنين في معظم مناطق القطاع.

وأشارت في بيان أصدرته إلى واقع النازحين خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، سواء المتواجدين في الخيام المهترئة أو في مراكز الإيواء المكتظة، أو الذين استصلحوا أجزاء من منازلهم المدمرة والتي قد تتعرض للانهيار في أي وقت.

وذكرت أنه توجد تجمعات لعدد كبير من خيام النازحين في المناطق القريبة من شاطئ البحر، والتي لا تتوفر فيها بنى تحتية مما يؤدي إلى تعرض هذه التجمعات للغرق.

واستنكرت الشبكة بشدة استمرار الاحتلال منع دخول مستلزمات الإيواء وفي مقدمتها الخيام والأغطية البلاستيكية والشوادر وغيرها من الاحتياجات للاستعداد لفصل الشتاء.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بـ”العمل الجاد” للضغط على الاحتلال لـ”وقف جرائم الإبادة الجماعية” التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، وفتح المعابر أمام دخول المساعدات بكافة أشكالها وفي مقدمتها الخيام والشوادر ومواد النظافة”.

كما طالبت بضرورة العمل على معالجة تدفق المياه والفيضانات المتوقعة من مياه الأمطار والتي قد تسببها السيول في المناطق المنخفضة في قطاع غزة.