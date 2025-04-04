المنظمات الأهلية تناشد مصر للتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي

غزة – “القدس العربي”:

ناشدت شبكة المنظمات الأهلية مصر بسرعة التدخل، وتكثيف الجهود من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت في تصريح صحافي، إنه في الوقت الذي يصعّد الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، من قصف وتجويع ومنع لدخول المساعدات الإنسانية منذ أكثر من شهر حيث وصلت الكارثة الإنسانية إلى “مستويات غير مسبوقة” من حيث التدهور.

وأشارت كذلك إلى التحذيرات المتكررة من انهيار منظومة العمل الإنساني، في ظل مخططات الاحتلال لفرض المزيد من “النزوح القسري”، على الشعب الفلسطيني.

أرسلت الشبكة “نداء عاجلا” إلى مصر، لسرعة التدخل وتكثيف الجهود من أجل وقف العدوان الإسرائيلي

وأرسلت الشبكة “نداء عاجلا” إلى مصر، لسرعة التدخل وتكثيف الجهود من أجل وقف العدوان الإسرائيلي، وقالت “إن شعبنا الفلسطيني الذي يعبر عن كامل تقديره للمواقف والجهود المصرية في دعم حقوقه وتعزيز صموده، وإفشال مخططات التهجير، يتطلع اليوم إلى القيادة المصرية ممثله بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكثيف الجهود على كافة المستويات من أجل وقف هذا العدوان، ووقف القصف واستهداف ابناء شعبنا، والتجويع والسماح بدخول المساعدات وتجنيبه المزيد من ويلات الحرب والمعاناة التي يدفع ثمنها أطفالنا ونساؤنا”.

وأكدت دعمها للخطة المصرية التي حصلت على دعم فلسطيني وعربي ودولي واسع، من أجل البدء في إعادة إعمار قطاع غزة وإدارته بعيداً عن التجاذبات السياسية.

وقالت “إن شعبنا وهو يمر بهذه الظروف الصعبة والمعقدة، يتطلع الى مصر التي وقفت دوماً إلى جانب شعبنا، من أجل وضع حد لهذه الجرائم المتواصلة والتي بدأت تأخذ منحى أكثر خطورة مما كانت عليه”.

والجدير ذكره أن جيش الاحتلال بدأ بتصعيد أكبر للعدوان ضد قطاع غزة خلال الأيام الماضية، بعد أن وسع من نطاق العمليات البرية، وهو ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، أغلبهم من النساء والأطفال.