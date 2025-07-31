المنظمة الدولية للهجرة ساعدت في العودة الطوعية لأكثر من خمسة آلاف مهاجر في تونس

تونس: قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الخميس، إنها ساعدت العام الجاري في العودة الطوعية لأكثر من خمسة آلاف مهاجر غير نظامي في تونس إلى بلدانهم.

وفي خلال شهر يوليو/تموز الجاري وحده غادر تونس 1096 مهاجرا من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم عبر ثلاث رحلات جوية خاصة و35 رحلة تجارية، ضمن برنامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، بالتعاون مع السلطات التونسية ومكاتب المنظمة في بلدان الأصل.

ونقلت آخر رحلة مستأجرة أول أمس الثلاثاء 170 مهاجرا إلى بلدهم غينيا، وهي الرحلة الثانية عشر التي تسيرها المنظمة من تونس منذ بداية العام، وفق المنظمة.

وقالت السلطات التونسية التي بدأت هذا العام بتفكيك خيام وتجمعات عشوائية لمهاجرين، إن سبعة آلاف و500 مهاجرا كانوا غادروا إلى بلدانهم في .2024

وخلال سنوات قليلة شهدت تونس تدفق آلاف المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء بنية عبور البحر المتوسط إلى السواحل الإيطالية القريبة، بحثا عن فرص أفضل للحياة في دول التكتل الأوروبي الغنية.

ولكن حوادث غرق مأساوية متواترة كانت شهدتها رحلات الهجرة على متن قوارب بدائية أدت إلى احتجاجات حقوقية ضد سياسات الهجرة الأوروبية والتعاون الأمني التونسي.

وفي العام 2024 توفي أو فقد 1810 مهاجرين في المنطقة الوسطى للبحر المتوسط مقابل 662 شخصا هذا العام، بحسب بيانات منصة “المهاجرون المفقودون” التابعة للمنظمة الدولية للهجرة.

(د ب أ)