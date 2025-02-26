المنظمة الدولية للهجرة: لن نشارك بأيّ إخلاء “قسري” للفلسطينيين من غزة

الرياض (السعودية): قالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب الثلاثاء إنّ المنظمة الأممية لن تشارك في “أي نوع قسري” من الإخلاء للفلسطينيين من قطاع غزة.
وأوضحت بوب أنّ أيّ نزوح من هذا القبيل سيكون “خطّا أحمر” للحكومات في المنطقة، وذلك بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيطرة بلاده على قطاع غزة المدمر ونقل أكثر من مليوني فلسطيني من سكانه إلى أماكن أخرى.
وقالت بوب، وهي مواطنة أمريكية، “التزمنا أمام المجتمعات التي نقدم لها الخدمات بأننا لن نشارك في أي نوع من التحريك القسري للسكان أو إخلاء الناس”.
وأثار اقتراح ترامب بإعادة بناء قطاع غزة وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” بعد تهجير سكّانه انتقادات واسعة عند طرحه للمرة الأولى في أوائل فبراير/ شباط.
وقالت بوب عن البلدين اللذين قال ترامب إن بإمكانهما استقبال سكان غزة “كما نرى الآن، (تهجير الفلسطينيين) خط أحمر لكل من حكومتي الأردن ومصر”.
وأضافت “نحن جهة إنسانية فاعلة”، متابعة “لذا فإننا (…) بالتأكيد لا نشارك في أنشطة من شأنها أن تشكل خطوطا حمراء لدول أعضاء رئيسية”.
وفي مواجهة معارضة شديدة في الشرق الأوسط وخارجه، قال ترامب في مقابلة الجمعة إنه “لا يفرض” خطته.
وقالت بوب التي زارت غزة الأسبوع الماضي “أنت (…) ترى المباني التي دمرت بالكامل، ترى الأنقاض” والسيارات المحترقة.
وأضافت “رأيت الناس على جانب الطريق في ظل مبان منهارة يتحلقون حول المواقد ليحاولوا البقاء دافئين”.
وأعلن الدفاع المدني في غزة الثلاثاء أن ستة أطفال حديثي الولادة لقوا حتفهم خلال أسبوع في غزة بسبب موجة البرد التي تضرب القطاع.
وتقدّر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار القطاع بأكثر من 53 مليار دولار.
(وكالات)
ممتاز جدا إذن الحرية لفلسطين وغزة العزة و رب العزة إن الهزيمة النكراء بانتظار عصابة تل أبيب هي وجيشها النازي الفاشي الدموي المجرم الذي يبيد البشر والحجر في فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🔥