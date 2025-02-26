المنظمة الدولية للهجرة: لن نشارك بأيّ إخلاء “قسري” للفلسطينيين من غزة

الرياض (السعودية): قالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب الثلاثاء إنّ المنظمة الأممية لن تشارك في “أي نوع قسري” من الإخلاء للفلسطينيين من قطاع غزة.

وأوضحت بوب أنّ أيّ نزوح من هذا القبيل سيكون “خطّا أحمر” للحكومات في المنطقة، وذلك بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيطرة بلاده على قطاع غزة المدمر ونقل أكثر من مليوني فلسطيني من سكانه إلى أماكن أخرى.

وقالت بوب، وهي مواطنة أمريكية، “التزمنا أمام المجتمعات التي نقدم لها الخدمات بأننا لن نشارك في أي نوع من التحريك القسري للسكان أو إخلاء الناس”.

وأثار اقتراح ترامب بإعادة بناء قطاع غزة وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” بعد تهجير سكّانه انتقادات واسعة عند طرحه للمرة الأولى في أوائل فبراير/ شباط.

وقالت بوب عن البلدين اللذين قال ترامب إن بإمكانهما استقبال سكان غزة “كما نرى الآن، (تهجير الفلسطينيين) خط أحمر لكل من حكومتي الأردن ومصر”.

وأضافت “نحن جهة إنسانية فاعلة”، متابعة “لذا فإننا (…) بالتأكيد لا نشارك في أنشطة من شأنها أن تشكل خطوطا حمراء لدول أعضاء رئيسية”.

وفي مواجهة معارضة شديدة في الشرق الأوسط وخارجه، قال ترامب في مقابلة الجمعة إنه “لا يفرض” خطته.

وقالت بوب التي زارت غزة الأسبوع الماضي “أنت (…) ترى المباني التي دمرت بالكامل، ترى الأنقاض” والسيارات المحترقة.

وأضافت “رأيت الناس على جانب الطريق في ظل مبان منهارة يتحلقون حول المواقد ليحاولوا البقاء دافئين”.

وأعلن الدفاع المدني في غزة الثلاثاء أن ستة أطفال حديثي الولادة لقوا حتفهم خلال أسبوع في غزة بسبب موجة البرد التي تضرب القطاع.

وتقدّر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار القطاع بأكثر من 53 مليار دولار.

(وكالات)