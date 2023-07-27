المهرجانات تعمّ لبنان: عبير نعمة افتتحت ليالي جونيه… وطوني كيوان يضيء سماء الجبل

بيروت – «القدس العربي» : تعم المهرجانات الفنية والتراثية لبنان من أقصاه إلى أقصاه، حيث لا تخلو ليلة من الحفلات الفنية الصاخبة، التي تضخ في شرايين أبنائه أجواء الفرح والصخب والسهر الممزوجة بأجمل الأغاني والألحان الموسيقية التي يقدمها نجوم الفن في لبنان.

وخير دليل على هذه الأجواء المتوهجة فرحاً وطرباً ورقصاً مجموعة المهرجانات الدولية، بدءاً من بعلبك إلى صور فبيت الدين والبترون وإهدن والقبيات وجبيل، وصولاً إلى جونيه، التي أمضت ليلة لبنانية بامتياز مع الفنانة عبير نعمة، التي افتتحت أولى سهرات مهرجانات جونية الدولية في صالة السفراء في كازينو لبنان، التي غصّت بالحضور والشخصيات الرسمية والاجتماعية والإعلامية يتقدمهم وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار.

وبصوتها الماسي ألهبت عبير نعمة مع الفرقة الموسيقيّة بقيادة جورج قسيس حماسة الحضور، الذي تفاعل معها بشكل لافت عبر تأديتها مجموعة منمّقة من أغنيات حُفِرَت في البال أنعشت في نفوس الحضور الحنين إلى الزمن الجميل الأصيل، وعلت صرخات وهتافات الحضور بفخر واعتزاز «أنا لبناني وهيدا لبناني أنا».

مهرجانات جونيه الدولية، التي انطلقت هذا العام تحت شعار «لبناني أنا»، جامعة جَناحَي الوطن في سهرة ولا أجمل، أَحْيَتها سفيرة الحوار الموسيقي الفنانة اللبنانية عبير نعمه التي غنّت على أهم المسارح الدولية. ومن أغنياتها الخاصة التي قدمتها في السهرة المميزة «وينك» و«بلا ما نحسّ» و«ودّعت الليل» و«بصراحة» و«يا ترى» و»اعمل ناسيني» و«تلفنتلك». وكانت عبير نشرت عبر خاصية «ستوري» على حسابها على «إنستغرام» لقطة فيديو عن التحضيرات لحفلتها مرفقاً بتعليق «ألقاكم بعد دقائق».

ومن ضمن حفلات مهرجانات جونية الدولية، التي تنظّمها السيدة زينة افرام عقيلة النائب نعمة افرام أمسية غنائية بعنوان «لبنان حكاية حب» للشاعر نزار فرنسيس وغناء الفنانة كارلا شمعون يوم الأحد 30 تموز/يوليو الحالي في كازينو لبنان أيضاً.

ومن الحفلات المنتظرة في نهاية الأسبوع سهرة لبنانية مميزة مع الفنان اللبناني طوني كيوان، الذي دعا جمهوره لملاقاته إلى ساحة بلدة رشميا في قضاء عاليه لتمضية سهرة من العمر في ربوع الجبل بدعوة من رابطة الشبيبة الرشماوية على وقع أغاني الدلعونا ومجموعة من الأغنيات اللبنانية الجميلة، مع باقة منوعة من أغنياته القديمة والجديدة المفعمة بالوطنية والفرح والحب والمتجذرة بالفولكلور اللبناني الأصيل.