المهرجان الدولي للفيلم في مراكش يستضيف 70 فيلما من 32 بلدا ولجنة حكام دولية

مراكش – «القدس العربي»: كشفت إدارة المهرجان الدولي للفيلم في مراكش عن لائحة الأعضاء الذين سيشكلون لجنة تحكيم دورته الحادية والعشرين، التي ستنعقد خلال الفترة ما بين 29 الشهر الجاري إلى 7 الشهر المقبل؛ وهم من تسعة بلدان مختلفة يمثلون خمس قارات.

وستمنح لجنة التحكيم النجمة الذهبية لواحد من بين 14 فيلما طويلا، يعد بمثابة الفيلم الأول أو الثاني لمخرجه، والذي تشارك في المسابقة المخصصة لاكتشاف سينمائيي العالم.

وسيترأس المخرج الإيطالي لوكا جوادانيينو لجنة تحكيم الدورة الحادية والعشرين، بعد أن تم الإعلان سابقا عن رئاستها من قبل توماس فينتربيرغ، هذا الأخير الذي اعتذر لأسباب عائلية.

وللحسم في الأفلام المشاركة في المسابقة، سترافق لوكا، لجنة تحكيم تتكون من أسماء بارزة في السينما العالمية؛ منهم المخرج الإيراني علي عباسي، والمخرجة الهندية زويا أختر، والممثلة الأمريكية باتريشيا أركيت، والممثلة البلجيكية فيرجيني إيفيرا، والممثل الأسترالي جاكوب إيلوردي، والممثل البريطاني- الأمريكي أندرو غارفيلد، والممثلة المغربية نادية كوندا، والمخرج الأرجنتيني سانتياغو ميتري.

وسيقدم المهرجان مجموعة مختارة من 70 فيلما، من 32 بلدا، وموزعة على مختلف أقسام المهرجان: وهي المسابقة الرسمية، العروض الاحتفالية، العروض الخاصة، القارة الحادية عشرة، بانوراما السينما المغربية، عروض الجمهور الناشئ والأسرة والأفلام التي تقدم في إطار التكريمات.

وستُفتتح الدورة بفيلم «الأمر»، البوليسي للمخرج جاستن كورزيل، الذي يعود إلى مهرجان مراكش بعد أن فاز بجائزة لجنة التحكيم عن فيلمه الأول، ومشاركته في عضوية لجنة تحكيم الدورة التاسعة عشرة.