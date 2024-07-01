المهرجان القومي للمسرح المصري يكرّم أحمد آدم وسلوى محمد علي وأحمد بدير

القاهرة ـ «القدس العربي»: يستعد مهرجان المسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، لإطلاق دورته السابعة عشرة في 15 الشهر الجاري، والتي تحمل اسم الفنانة سميحة أيوب، ويستمر حتى 30 الشهر الجاري، ليكرم مجموعة من أبرز الفنانين والمبدعين الذين أثروا الساحة الفنية بأعمالهم المتميزة.

ويشمل التكريم هذا العام أسماء لامعة في المسرح، حيث يكرم الفنان أسامة عباس، الذي بدأ مسيرته كمحامٍ قبل أن يتحول إلى الفن بدعوة من الضيف أحمد، لينضم في أواخر الستينيات إلى فرقة «ثلاثي أضواء المسرح». من أبرز أعماله المسرحية: «طبيخ الملائكة» و«أحدث امرأة في العالم» و»فندق الأشغال الشاقة».

كما يكرم المهرجان أيضًا الفنان ومخرج الأوبرا الدكتور عبد الله سعد، تقديرًا لمسيرته الفنية كمخرج وممثل. ولد عبد الله سعد في القاهرة ودرس الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، ثم حصل على أعلى مؤهل في الإخراج المسرحي بعد دراسة في إيطاليا. عمل مغنيًا في دار الأوبرا المصرية منذ عام 1974 حتى 1992، وله العديد من الأعمال البارزة كممثل ومخرج.

خلال حفل الافتتاح، سيتم تكريم الفنانة سلوى محمد علي، التي وُلدت في عام 1964 وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية. وقدمت أعمالا مسرحية عديدة، منها: «ذاكرة المياه» «بيت برناردا البا» «الملك لير» و»شوربة حمام». كما حققت شهرة كبيرة من خلال دورها في برنامج الأطفال «عالم سمسم» وشاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات.

وقررت اللجنة العليا للمهرجان كذلك تكريم الفنان أحمد آدم، تقديرًا لمشواره الفني على خشبة المسرح القومي منذ بدايته وحتى نهاية التسعينات.

كما يكرم كذلك أستاذة النقد المسرحي الدكتورة نجوى عانوس، تقديرًا لمساهماتها القيمة في مجال النقد المسرحي، وتأليف الكتب حول المسرح وتاريخه.

تشغل الدكتورة نجوى عانوس منصب أستاذ النقد المسرحي في جامعة الزقازيق ولها العديد من المؤلفات البارزة في هذا المجال.

وأخيرًا، سيتم تكريم الفنان أحمد بدير، الذي أثرى الساحة الفنية بالعديد من المسرحيات والأفلام والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية. ومن أشهر أعماله المسرحية: «ريا وسكينة» «رأس المملوك جابر» و«ع الرصيف». ومن أبرز أعماله التلفزيونية: «أحلام الفتى الطائر» و«زيزينيا». وقد نال العديد من الجوائز خلال مسيرته الفنية، منها جائزة من مهرجان الإسكندرية السينمائي.

بهذه التكريمات، يواصل مهرجان المسرح المصري دعمه وتقديره لعمالقة الفن الذين أسهموا بشكل كبير في إثراء المشهد الثقافي والفني في مصر والوطن العربي.