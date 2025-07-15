المهرجان القومي للمسرح المصري ينطلق الأحد بمشاركة 35 عرضا

القاهرة – القدس العربي»: تنطلق يوم الأحد المقبل فعاليات الدورة الثامنة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري، تحت رعاية وزارة الثقافة، وتستمر حتى السادس من الشهر المقبل.

ويشارك فيه خمسة وثلاثين عرضًا في المسابقة الرسمية، إلى جانب ثلاثة عروض على الهامش. وتحمل الدورة شعار «المهرجان القومي للمسرح في كل مصر»، وتأتي بمشاركة واسعة من المؤسسات الرسمية والمستقلة، بما يعكس حيوية وتنوع المشهد المسرحي المصري، واتساع رقعة انتشاره جغرافيًا وفنيًا.

ويسجل البيت الفني للمسرح حضورًا قويًا في ستة عروض، تتوزع بين فرق الطليعة والغد والشباب والمسرح الحديث، وتتنوع ما بين النصوص الكلاسيكية والرؤى المعاصرة، من بينها عرض «كارمن» للمخرج ناصر عبد المنعم، و»يمين في أول شمال» لعبد الله صابر، و»سجن النسا» من إخراج يوسف مراد منير، و»كازينو» للمخرج عمرو حسان، و»حكايات الشتا» لمحمد العشري، و»فندق العالمين» لمحمد طايع.

وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة في ستة عروض أخرى تمثل فرقًا من محافظات مختلفة، أبرزها «لعنة زيكار» من كفر الشيخ، و»أول من رأى الشمس» من روض الفرج، و»مرسل إلي» من السنبلاوين، و»سينما 30» من البحيرة، و»شارع 19» من الجيزة، و»اليد السوداء» من بورسعيد، وجميعها تعكس همومًا محلية وتجارب متجددة.

من جهتها، تقدم وزارة الشباب والرياضة عرضين ضمن مبادرة «أول إبداع متخصص»، أحدهما «جرارين السواقي» للمخرج زياد هاني كمال من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، والثاني «أنا السما وأنت الأرض» من إخراج سعيد منسي لجامعة طنطا، بينما يشارك مركز الهناجر للفنون بعرض «عايش إكلينيكيا» من إخراج أحمد فتحي شمس، في حين يقدم صندوق التنمية الثقافية ثلاثة عروض، منها «حواديت» للمخرج خالد جلال بمركز الإبداع الفني بالقاهرة، و»ليالينا تاهت بينا» بالإسكندرية، و»الخطة المثالية» من جامعة عين شمس.

ويشارك البيت الفني للفنون الشعبية بعرض «الملك وأنا» من إخراج محسن رزق، أما دار الأوبرا المصرية فتقدم عرضين، أولهما «أوبريت الباروكة» الذي يحتفي بفنان الشعب سيد درويش من إخراج الدكتور مهدي السيد، والثاني هو «أوبرا الشهامة الريفية» للمؤلف بيتر ماسكاني ومن إخراج الدكتور عبد الله سعد.

كما تسجل أكاديمية الفنون مشاركتها بثلاثة عروض من إنتاج معاهدها المختلفة، منها «الوحش» دراماتورج وإخراج محمد عادل النجار، و»البؤساء» إخراج محمود عبد الرازق، و»الأولاد الطيبون يستحقون العطف» من إخراج محمد أيمن، بينما يشارك المسرح الجامعي بعرضين، أولهما «أصحاب الأرض» لجامعة بنها، والثاني «محاكمة السيد آرثر ميلر» من جامعة بني سويف.

الفرق المستقلة والحرة حاضرة بخمسة عروض، تتنوع بين التجريب والتقليد، من بينها «ثرثرة» لحسام التوني، و»رحلة حنظلة» لمروان محمود، و»الإخوة كرامازوف» لعبد الرحمن محسن، و»البؤساء» لمحمود جراتسي، و»استدعاء ولي أمر» من إخراج أحمد علاء علي.

وقد أعلنت إدارة المهرجان عن لجنة مشاهدة عروض الفرق الحرة، والتي يترأسها الكاتب والناقد عبد الرازق حسين، وتضم في عضويتها كلاً من الدكتور محمد زعيمة، والفنانة وفاء الحكيم، والفنانة لبنى الشيخ، والمخرج إسلام إمام، ويتولى مينا إبراهيم مهمة مقرر اللجنة.

وتنظم إدارة المهرجان، برئاسة الفنان محمد رياض، برنامجًا فكريًا موازيًا، تحت عنوان «تحولات الوعي الجمالي في المسرح المصري»، بمشاركة نخبة من النقاد والباحثين. يتناول البرنامج في محاوره الثلاثة تأثير السياقات الاجتماعية والسياسية على الوعي الجمالي، وتحولات بنية النص المسرحي، إلى جانب تحولات العرض المسرحي من حيث الأداء الجسدي والوسائط التكنولوجية وأساليب الإخراج الحديثة.

ويخصص المهرجان ندوات لتكريم رواده الراحلين، إلى جانب قراءات نقدية للنصوص الفائزة في الدورة السابقة، كما يختتم الندوات بمائدة مستديرة تناقش واقع الموسم المسرحي الحالي. ويرأس لجنة الندوات الناقد أحمد خميس، وتضم في عضويتها الدكتور عبد الكريم الحجراوي، وإسراء محبوب، ومحمد علام، وتنعقد جميع اللقاءات بالمجلس الأعلى للثقافة.