المهرجان «الكاثوليكي للسينما» يهدي دورته الـ72 لشهداء فلسطين والسودان

القاهرة – «القدس العربي»: رُفع ستار الدورة الـ72 من مهرجان «المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والتي تستمر فعالياتها لمدة 6 أيام متواصلة، تتخللها عرض الأفلام المُختارة من إدارة المهرجان للمشاركة في فعاليات الدورة.

وشهد الحفل تكريم عدد من الفنانين الذين أعطوا للفن على مدار سنوات اهتمامًا كبيرًا، مثل سامح الصريطي وأحمد فؤاد سليم. واهتم المهرجان أيضًا بتكريم الفنانين الذين ابتعدوا عن الساحة منذ فترة مثل ناجي سعد، كما كان حفل الافتتاح بمثابة التقاء للأجيال، إذ جمعت القاعة الصريطي وفؤاد سليم والفنان الشاب طه دسوقي، بجانب تواجد عدد من صُناع الدراما والسينما، وهم شريف عرفة، أحمد المرسي، عبد الرحيم كمال.

وكشف بطرس دانيال أنه يهدي هذه الدورة لشهداء فلسطين والسودان، الذين رحلوا عن عالمنا بسبب ما تشهده بلادهم من مشكلات وأزمات وحروب. وبدأت المذيعة لميس سلامة، التي قدمت الحفل مناداة أسماء المُكرمين، وبدأت بأصحاب جائزة «الريادة السينمائية»، إذ صعد على خشبة المسرح لاستلامها الفنانان سامح الصريطي وأحمد فؤاد سليم، فيما غاب عن الحضور واستلام الجائزة الفنانتان هالة صدقي، وماجدة زكي التي غابت واستلم الجائزة بدلًا منها ابنها أحمد كمال أبو ريا، كما حصل المخرج شريف عرفة على جائزة المركز الخاصة. وقرر مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، فى دورته الثانية والسبعين، منح جوائز للأعمال الدرامية خلال حفل افتتاحه، حيث فازت النجمة منى زكي بجائزة أفضل ممثلة في عمل دراما عن مسلسل «تحت الوصاية»، الذي عرض في شهر رمضان الماضي. وحصد النجم خالد النبوي جائزة أفضل ممثل في عمل درامي عن مسلسل «رسالة الإمام»، كما حصد الجائزة نفسها النجم دياب عن دوره في مسلسل «تحت الوصاية»، ومنح المهرجان جائزة المركز التشجيعية للفنان طه دسوقي. وغابت منى زكى عن استلام الجائزة بسبب ظروف صحية، واستلمتها عنها الفنانة حورية فرغلي، فيما غاب دياب كذلك عن استلام جائزته، ولم يستطع خالد النبوي الحضور بسبب ظروف التصوير الخاصة بمسلسله الرمضاني «إمبراطورية ميم»، وأعلن في رسالة منه أنه سيأتي بنفسه لاستلام الجائزة في حفل ختام المهرجان الجمعة المقبل. واختارت اللجنة العليا للمهرجان 6 أفلام وفقًا للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 43 فيلمًا، عُرضت تجاريًا هذا العام، إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة. وقال الفنان سامح الصريطي خلال كلمته: « أنا سعيد الحظ وبعبر عن سعادتي الشديدة لأن التكريم جاء قبل يوم من ليلة مباركة وهي ليلة النصف من شهر شعبان المستجاب فيه الدعاء، أنتهز الفرصة وأدعو ربنا أن يؤلف بين قلوبنا ويوحد صفوف المصريين وأن ينصر أهلنا في فلسطين حتى يعم السلام على العالم أجمع بالقضاء على الحركة الصهيونية ونصر الله قريب». وتشكلت لجنة تحكيم الدورة الـ72 من، الفنانة حنان مطاوع، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد شاكر، الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد علي، الناقد الفني علي الفاتح، المونتير كمال الملّاخ، الموسيقار مصطفى الحلواني.

ويعتبر هذا المهرجان أقدم مهرجان سينمائي في منطقة الشرق الأوسط، ويعد من أعرق المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها، حيث بدأ منذ عام 1952، ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية في مصر، التي تقام سنويًا، بشكل منتظم.