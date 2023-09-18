المهرجان المصري الأمريكي في نيويورك يقام هذا العام بمشاركة خمسين دولة

القاهرة – «القدس العربي»: أقيم مساء الأحد في سينما الحضارة في دار الأوبرا المصرية، المؤتمر الصحافي للمهرجان المصري – الأمريكي الذي ينطلق في نيويورك في شهر نوفمبر/ تشرين المقبل، بحضور عدد من الفنانين، منهم الفنانة إلهام شاهين، والمخرج علي بدرحان، الرئيس الشرفي للمهرجان، والمخرج هاني لاشين.

في البداية قال الكاتب الصحافي صفوت يوسف، رئيس المهرجان إن المهرجان تشارك فيه خمسين دولة من الوطن العربي والعالم، حيث تقدم للمشاركة في المهرجان 2000 فيلم، ما بين روائي طويل وقصير وتسجيلي، وتم اختيار الأفضل منهم، مشيرا إلى أن المهرجان يستهدف المصريين في الخارج، من أجل الحفاظ على الهوية، وعلى الدخل الاقتصادي الذي يحققه هؤلاء المهاجرون.

وأكد يوسف أن أنشطة المهرجان لا تقتصر فقط على أيام المهرجان، حيث ينطلق في نهاية الشهر المقبل، نادي السينما العربية في أمريكا، لتعميق الروابط بين الجاليات العربية، كما تم توقيع بروتوكولات مع عدد من الجامعات الأمريكية بهدف الترويج لمصر من خلال المهرجان.

وأشار يوسف إلى إهداء المهرجان لروح الفنان أحمد زكي، والمخرج مصطفى العقاد، لما لهما من أياد بيضاء على الفن المصري والعربي بشكل عام.

وقال إن الجوائز تحمل أسماء عدد من الفنانين، مثل صلاح أبو سيف، وعبد الحي أديب، وأندريا رايدر.

وارسل العالم المصري فاروق الباز، كلمة مصورة إلى المهرجان، عبر فيها عن سعادته بالمهرجان، لأن مصر كما قال من أوائل دول العالم في الاهتمام بالسينما والفنون بشكل عام.

بدوره قال المخرج علي بدرخان، إن هذا المهرجان كان حلما صعب التحقيق، ووجه التحية للكاتب الصحافي صفوت يوسف، الذي استطاع تحويل الحلم إلى حقيقة، بسبب مثابرته وإصراره، مؤكدا أنه ليس مهرجانا مصريا أمريكيا بل مهرجان عربي أمريكي، وهو شيء مهم جدا.

وقالت إلهام شاهين، إنها لمست بنفسها أهمية المهرجان أثناء المشاركة فيه لدورتين، حيث كانت الجالية المصرية والجاليات العربية، سعيدة به، وحريصة على الحضور والمشاركة، لأنه يربطهم ببلادهم من خلال السينما.

أما هاني لاشين، فقال إن المهرجان يحظى بأهمية كبرى، لأنه يقام خارج مصر، ويحقق عددا من الأهداف أهمها، التواصل بين الجالية المصرية وبين الجاليات العربية في أمريكا الذيين تجمعهم فعاليات المهرجان.