المواجهات الحدودية تدخل شهرها السادس وحزب الله يقصف بالصواريخ مقراً إسرائيليا ومواقع عسكرية- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”: تدخل المواجهات على الحدود اللبنانية الجنوبية شهرها السادس من دون أي أفق لتوقفها على الرغم من المساعي المكوكية، التي أجراها الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين بين بيروت وتل أبيب، في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية بعدم سريان أي هدنة في غزة على جنوب لبنان، ووسط تحديد مهلة غير بعيدة لانتفاء الحل الدبلوماسي والانتقال إلى العمل العسكري لإبعاد حزب الله عن الحدود.

ومع بدء الشهر السادس لم تتراجع حدة المواجهات بل حافظت على وتيرتها الميدانية، وقد ارتفعت حصيلة الخسائر المادية والبشرية وبلغت نحو 300 شهيد بينهم 230 عنصراً من حزب الله و12 عنصراً من “حركة أمل” وحوالي 30 مدنيا، إضافة إلى تدمير حوالي 1000 منزل وتضرر حوالي 5000 آخرين، بحسب إحصاء وزير الداخلية بسام مولوي.

واستهلت الاعتداءات الإسرائيلية، اليوم الخميس، بغارة نفّذتها مسيّرة بصاروخ موجه على بلدة عيتا الشعب، بالتزامن مع قصف مدفعي طاول أطراف بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، وطال هذا القصف بستان الجوز في سهل مرجعيون ومنقطة “صليب” بين الغجر وعين عرب ومنطقة “سعسع” في أطراف رميش وكفركلا، وسبق ذلك إطلاق جيش الاحتلال رشقات نارية على أطراف الوزاني لترهيب المزارعين في المكان. وبعد الظهر أغار الطيران الحربي على عيترون وأطراف رميش وعيتا الشعب.

شنت الطائرات الحربية غارات استهدفت من خلالها منزل في بلدة عيترون بصاروخ و عيتا الشعب بصاروخين و المعلومات الاولية تشير الى عدم وجود اصابات في الغارات على بلدة عيتا الشعب 🇵🇸🇱🇧 pic.twitter.com/uGibVArq6t — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) March 7, 2024

الغارة على حي كرحبون في عيترون استهدفت منزلاً وتوجهت فرق الإسعاف للتأكد من احتمال وقوع إصابات. pic.twitter.com/DScQ8ax5eq — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) March 7, 2024

إلى ذلك، تمكنت فرق الدفاع المدني صباحاً من العثور على جثة الشاب ربيع الياسين، الذي كان في منزله في الضهيرة عند استهدافه بغارة إسرائيلية.

في المقابل، دوّت صفارات الانذار في الجليل الغربي، وأعلن حزب الله أنه استهدف مقراً مستحدثاً لقيادة القطاع في “ليمان” بالقذائف المدفعية وأصابه إصابة مباشرة، كما هاجم الحزب موقع زبدين ومربض “الزاعورة” بالأسلحة الصاروخية.

لحظة سقوط صواريخ اطلقت من #جنوب_لبنان باتجاه مستوطنات في الجليل المحتل 🇵🇸🇱🇧 pic.twitter.com/eLXcyqW8kE — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) March 7, 2024

إدانة التواطؤ

ولفت عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن إلى “أننا أننا معنيون أن نمنع العدو من تحقيق أهدافه في غزة، وكذلك معنيون بهذه المعركة الدائرة الآن، ليس فقط من منطلقات وطنية أو قومية أو عقائدية، بل أيضاً من منطلق مصلحة وطننا وبلدنا في منع العدو الصهيوني من الانتصار، لأنه لا سمح الله لو انتصر في غزة، سينتقل إلى الضفة وأراضي الـ48، وسيحقق مشروع “الترانسفير” الذي قد يصيب لبنان بعضاً من نتائجه على مستوى ترحيل الفلسطينيين وتهجيرهم أو على مستوى تهوّر العدو إذا ما أحس بالقوة والقدرة على الاعتداء مجدداً على لبنان، في أرضه وترابه ومياهه وثرواته، سيما وأنه مشروع دائم لدى الصهاينة”.

وقال الحاج حسن في خلال الاحتفال التكريمي للشهيد على “طريق القدس” حسين محمد بدوي في حسينية بلدة ديرقانون “المقاومة ماضية في دعم غزة وإسناد مقاومتها الباسلة والشريفة، ومستمرة في هذه العمليات ما استمر العدوان على غزة، ولا بد من توجيه التحية لأشقائنا الشجعان في اليمن وأخوتنا في العراق وسوريا والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا بد من توجيه التحية لكل حر في العالمين العربي والإسلامي، ولكل حر في هذا العالم ممن دعموا غزة بالموقف والكلمة وعلى وسائل التواصل أو في الإعلام أو من السياسيين والإعلاميين والمثقفين والأحزاب والتيارات”، مؤكداً انه “لا بد من إدانة لكل من سكت أو تواطأ أو وقف على الحياد أمام ما يجري في غزة من ظلم ومجاعة وأمراض والقتل المتعمد للرجال والأطفال الذين يأتون طلباً للمساعدات الغذائية ولقمة الطعام”.

من ناحيته، أشار عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق إلى “أن استمرار المقاومة في لبنان طيلة 150 يوماً باستهداف جنود ومستوطنات ومواقع العدو تختصر هزيمه العدو وثبات المقاومة”، ورأى “ان إسرائيل في مأزق استراتيجي وتستجدي الوساطات لعودة مستوطنيها إلى منازلهم وحماية سفنها في البحر الأحمر”، لافتاً إلى “ان الوفود والضغوط الأمريكية والأوروبية تهدف إلى الاستفراد بغزة وتحقيق مكاسب للعدو على حساب سيادة لبنان وانجازات المقاومة”. وختم “أن رسائل التهديد والوعيد مزقتها صواريخ المقاومة وجعلتها هباءً منثوراً، والعدو يخشى الحرب مع لبنان ويحسب لها ألف حساب”.

حزب الله في الرابية

في غضون ذلك، وبعد التباعد بين التيار الوطني الحر وحزب الله بفعل مواقف الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل الرافضة لوحدة الساحات وللانخراط في الحرب مساندة لغزة، زار وفد من الحزب دارة عون في الرابية لترطيب العلاقات ومحاولة ترميم “تفاهم مار مخايل” لعدم خسارة الغطاء المسيحي الذي لطالما وفّره التيار، وكان موضوع المواجهات في الجنوب محور اللقاء واستفسر عون عن بعض الأمور واستمع إلى إجابات من الوفد الذي ضم رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد والنائبين علي عمار وحسن فضل الله.

وبعد اللقاء، قال رعد: “الاتصال القائم بيننا وبين فخامة الرئيس الجنرال ميشال عون هو خط دائم ومستمر لم ينقطع في السابق ولن ينقطع أبداً وهو خط يبعث الطمأنينة والسكينة في نفوس اللبنانيين على اختلاف مناطقهم وطوائفهم نظراً لتاريخ التعايش والشراكة الحقيقية التي نعيشها في ما بيننا في مقاربة القضايا الوطنية”. واضاف “هذه الزيارة كانت فرصة لاطلاع فخامة الرئيس على الأوضاع الميدانية الدقيقة والموضوعية بعيداً عن ما يتم من تراشق من هنا وهناك. وأبدينا ما يمكن أن يعزز الوحدة الوطنية في مواجهة تحدي العدو الصهيوني الذي يجترح اليوم ابادة جماعية في غزة. ومن المريب ان اصواتاً دولية صمتت بالكامل ولم ترق إلى تحمل المسؤولية الإنسانية لمقاربة مثل هذا التوحش الذي يمارسه العدو في غزة”.

وختم “في وضعنا اللبناني نحن بحاجة إلى أن نبدي نوايانا الحسنة ونصر على التخاطب المسؤول بين كل الفئات والمعنيين بشأن هذا البلد وصولاً إلى حل المشاكل الرئيسية التي نعاني منها.” ووصف مصدر في حزب الله نتائج اللقاء مع الرئيس عون بالايجابية، وأوضح أنه “تم التأكيد على تفاهم مار مخايل باعتباره يشكل مناعة للوضع اللبناني.

ماذا ربح لبنان؟

أما القوات اللبنانية فهي “تصلّي” كي يبقى التيار الوطني الحر على موقفه الحالي الداعم لموقفنا من وحدة الساحات، على حد تعبير نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان، الذي سأل: “ماذا ربح لبنان من مشاغلة حزب الله لإسرائيل؟”، واعتبر أن “ما يقوم به الحزب جنوباً هو جزء من لعبة المحاور”، مشدداً على “أن الفريق المعارض لن يسلّم بالأمر الواقع الذي يفرضه الحزب”، ومعتبراً “أن الجيش اللبناني أقدر منه على محاربة إسرائيل”. وتطرّق عدوان إلى زيارة هوكشتاين إلى لبنان، فانتقد بشكلٍ مبطن محاورته لرئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال قوله “إن المفاوضات تجري في العادة مع رأس الدولة لا مع رئيس المجلس”. ورأى “أن الرئيس بري يفاوض هوكشتاين كطرف لا كرئيس مجلس النواب”، نافياً “أن يكون لقاء نواب المعارضة مع المبعوث الأمريكي تمّ بطلبٍ منهم”. وكشف “أنهم أبلغوه بشكلٍ واضح أن مشكلة لبنان الجوهرية تكمن في سيطرة حزب الله على قرار الحرب والسلم وأن الحل هو بتطبيق القرار 1701 من دون تجزئة”.