المواطنون الغاضبون يغلقون أسواقا في جنوب غزة.. و”القدس العربي” تنقل مأساة الحصول على الطعام

غزة- “القدس العربي”:

في خطوة احتجاجية على غلاء أسعار السلع وشحّها من الأسواق، أقدم المواطنون والنازحون على إغلاق عدة أسواق في وسط وجنوب قطاع غزة، لإجبار التجار على خفض الأسعار، وجعلها في متناول يد الجميع، بعد أن أصبحت تباع بأثمان تفوق الأسعار في كبرى الدول الغنية.

إغلاق الأسواق

عقب دعوات وتحركات داخلية صاحبتها حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، نزل شبان ومواطنون من كافة الأعمار إلى الأسواق والبسطات الشعبية في مناطق النزوح بوسط وجنوب القطاع، وأرغموا أصحابها على إغلاقها، احتجاجا على أسعار المواد الأساسية وفي مقدمتها الخضار التي تفوق قدراتهم المادية بكثير، في ظل حالة الفقر المدقع التي يعيشها غالبية السكان الذين يخضعون لحصار وحرب منذ أكثر من عام.

وذكر شهود عيان يقطنون منطقة “مواصي” خان يونس لـ”القدس العربي”، أن حشدا من المواطنين تجمع صباح الثلاثاء عند المناطق التي تنتشر فيها الأسواق الشعبية، وشرعوا في إغلاق البسطات هناك، ملوحين بالتعامل الخشن مع كل من يرفض تنفيذ القرار.

وكان الحال مماثلا لما حصل في مدينة دير البلح، التي تأوي أعدادا كبيرة من النازحين، وذكر أحد الشبان الذين شاركوا في الحملة بمخيم النصيرات وسط القطاع، إن الالتزام بإغلاق البسطات والمحال التجارية سجل نجاحا، حيث جرى إغلاق أكثر من نصف أماكن البيع المنتشرة في مناطق عدة.

وأمام حالة الغضب الشعبي، لم يجد أصحاب المحال والبسطات سبيلا سوى الانصياع لأوامر الحملة الشعبية.

ولا يعرف بعد إن كان هذا القرار سيستمر في الأيام القادمة، أم سيكتفي القائمون على الحملة الشعبية بخطوة الإغلاق ليوم واحد، غير أن خليل نعيم، النازح من شمال القطاع إلى منطقة “المواصي” في خان يونس، وهو مشارك بالحملة، قال لـ”القدس العربي”: “حنواصل (سنستمر) حتى تنزل الأسعار، ما عدنا (لا نقدر) نقدر نشتري ولا إشي من السوق”، ويضيف: “بنمشي في السوق بتلاقي الأسعار نار، بس بتروح نتفرج (نذهب للمشاهدة)”.

وأشار هذا الشاب الذي فقد عمله مع بداية الحرب، فيما تعتمد أسرته وأسرة اثنين من أشقائه على راتب والده التقاعدي، والذي لم يكن يكفي قبل الحرب مستلزمات والدته ووالدته، إلى أن هذا الراتب الذي يدفع والده عموله كبيرة لإحدى شركات الصرافة للحصول عليه، بسبب عدم قدرة ما تبقى من صرافات آلية للبنوك على تلبية احتياجات السكان، وفي ظل قلة السيولة، لا يكفي لشراء المواد الأساسية، وأضاف: “الكل عايش بأقل القليل، لكن التجار استغلوا الوضع ورفعوا الأسعار”.

ويهدف القائمون على الحملة إلى إجبار من يصفونهم بـ”التجار المستغلين” على تخفيض الأسعار، لتصل إلى الحد الذي يتمكنون فيه من شراء احتياجاتهم، من خلال إغلاق الأسواق، ما سينجم عنه تلف البضائع خاصة الخضروات والفواكه، أو ركود عملية البيع بشكل كامل.

ويقول إبراهيم أبو العمرين من وسط قطاع غزة لـ”القدس العربي”، وهو مواطن تضرر كثيرا من الغلاء، إن الحصار المطبق، وتحكم الاحتلال بالمعابر وإدخال كميات قليلة من المواد الغذائية، خلق “حالة جشع” عند المستوردين والعديد من تجار التجزئة، الذين يبيعون البضائع بأثمان مرتفعة، مستغلين حاجة الناس، لافتا إلى أن نشرات الأسعار التي تصدرها وزارة الاقتصاد بغزة، وتحدد أثمان البضائع، تدلل على أن هناك مكاسب كبيرة جدا يجنيها هؤلاء التجار “من دم الغلابا” وفق قوله.

أسعار خيالية

بين الحين والآخر، تقوم الجهات المختصة في وزارة الاقتصاد بغزة، بوضع قائمة بأسعار السلع، غير أن المواطنين يلقون باللوم على الوزارة والجهات التنفيذية، لعدم قيامها بضبط الأسعار في الأسواق. ويقول أحمد فياض النازح جنوب قطاع غزة: “الاقتصاد بتصدر نشرة بالأسعار، لكن التجار وأصحاب البسطات والمحلات لا يلتزمون”، وشدد على وجوب أن تتخذ الجهات المختصة أقصى العقوبات بحق هؤلاء التجار “دون رأفة”.

وفي هذا الوقت، يباع كيلو البصل -إذا توفر- بـ60 شيكلا (الدولار الأمريكي يساوي 3.7 شيكل)، بعد أن كان يباع قبل الحرب بنحو 2 شيكل. فيما يباع كيلو الملوخية بنحو 20 شيكلا، وقبل الحرب كان يباع الكيلو بشيكل واحد إلى اثنين، فيما يباع الخيار أيضا بـ20 شيكلا، وكان قبل الحرب يباع بثلاثة شواكل، ويباع كليو البامية بـ100 شيكل، وقبل الحرب كان ثمنها عشرة شواكل عند الغلاء. أما الطماطم، فقد فُقدت من الأسواق، وكانت تباع قبل ذلك بأكثر من 60 شيكلا، كما طال الغلاء أيضا أسعار الأرز والدقيق والزيوت والأجبان والمعلبات، بشكل يفوق قدرات المواطنين، وانعكست الأسعار على المواد الغذائية الشعبية، كالفول والفلافل.

وكان البنك الدولي، أعلن في أغسطس الماضي، أن كل سكان قطاع غزة يعانون الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100%، وقال إن التضخم تجاوز 250%، بسبب تبعات الحرب، وأن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 86% منذ 7 أكتوبر.

وفي هذا الوقت، تستعد العوائل في مناطق شمال قطاع غزة، للقيام بحركة مماثلة. وكتبت سيدة أبو زايدة منشورا على فيسبوك يدعو لهذه الخطوة جاء فيه: “مطلب شعبي من عائلاتنا الحبيبة في شمال غزة، أن يكون الخميس هبة جماهرية ضد أفسد فئة في تاريخ القضية، هناك أسواق في الصحابة والنفق والشيخ رضوان”، وطالبت بأن يتم إغلاق كافة المحالات ومنع حركة البيع والشراء حتى انخفاض الأسعار، وأكدت أنه لن يتم التعامل مع التجار إلا تحت بند بيع البضائع بالأسعار المعقولة، وطالبت الناشطين والصحافة ولجان العشائر “بنشر إعلان الإضراب العام” الخميس المقبل.

الخبز وجبة أساسية

باتت الكثير من العوائل في هذا الوقت تعتمد على الخبز فقط، مع القليل من السكر حال وجد، أو الدّقة المصنوعة من القمح المحمص، كطعام أساسي، وهي أطعمة لا تمد السكان بالمواد الغذائية الكاملة، ما انعكس سلبا على الحالة الصحية، وبات الجميع يشتكون من الهزل.

وتضاعفت أزمة المواد الغذائية في غزة، بعد أن شددت سلطات الاحتلال مؤخرا من إجراءات الحصار على القطاع، حيث فرضت إغلاقات على المعبر التجاري كرم أبو سالم، بذرائع واهية منها احتفالات الأعياد اليهودية.

وقد أعلن مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، أن السلطات الإسرائيلية سمحت لـ30 شاحنة مساعدات بدخولها إلى غزة في أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن هذا الرقم يعد الأدنى منذ فترة طويلة، مما يعيد مستوى المساعدات إلى ما كان عليه في بداية الحرب، مؤكدا أنه لا يمكن لهذا العدد أن يلبي احتياجات أكثر من 2 مليون شخص، لافتا إلى أن العديد من السكان يعانون من الجوع والمرض ويعيشون في ظروف يائسة، وقال إن ما يجري إدخاله يمثل فقط 6% من الإمدادات التي كانت مسموحا بدخولها إلى غزة قبل الحرب، وشدد على ضرورة السماح بالمزيد من المساعدات بما في ذلك من خلال “الأونروا”، التي تعد أكبر منظمة إنسانية ومقدم خدمات في غزة، وقال: “إن تقييد الوصول الإنساني وتفكيك الأونروا سيضيف طبقة جديدة من المعاناة إلى معاناة لا توصف بالفعل”.