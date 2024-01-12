قتلى وجرحى إثر الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن.. والحوثيون: الرد قادم لا محالة وسيسمعه الجميع- (فيديوهات)

اليمن: أعلنت جماعة “الحوثي” سقوط قتلى وجرحى جراء غارات أمريكية بريطانية، فجر الجمعة، طالت 5 محافظات في اليمن.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الحوثيين محمد عبدالسلام، لقناة “الجزيرة” القطرية.

وقال عبدالسلام إن “هناك شهداء وجرحى سقطوا جراء غارات شنها العدوان الأمريكي والبريطاني على عدد من المحافظات اليمنية”، دون ذكر حصيلة.

وأضاف أنه “تم قصف اليمن بـ68 غارة جوية وبحرية، توزعت على محافظات صنعاء وصعدة وحجة (شمال) والحديدة(غرب) وتعز (جنوب غرب)”.

وحول الخسائر المادية أفاد المتحدث أنه “لا يوجد أضرار حقيقية لا على المستوى المادي، ولا الإستراتيجي”.

المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي: العدوان الأميركي البريطاني لن يمر دون رد ومستمرون في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر pic.twitter.com/LcsfvtdYhT — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 12, 2024

وأفاد عبدالسلام بأن “القوات المسلحة (التابعة للحوثيين) تدرس حالياً خيارات الرد على العدوان الأمريكي البريطاني، وسنرد بشكل واسع في القريب العاجل”.

وأضاف: “الرد لا محالة قادم وسيسمعه الجميع، لأن هذا حق مشروع لنا، كونه تم انتهاك سيادة اليمن من قبل العدوان الأمريكي والبريطاني”.

وشدد المتحدث على أن “هذا العدوان لن يثني اليمن عن موقفه في دعم فلسطين، ولن يوقف عمليات استهداف السفن الإسرائيلية أو المتوجهة إلى إسرائيل من أيِّ بلد كان”.

وفجراً، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ ضربات جوية مشتركة مع بريطانيا على خمسة أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، رداً على هجماتهم المستمرة في البحر الأحمر.

وأفاد البيت الأبيض، في بيان مشترك لـ 10 دول، أنه “رداً على هجمات الحوثيين (..) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

Israel peut massacrer 25.000 personnes en 3 mois, décimer toute une ville, 0 réaction. Les yéménites bloquent la mère rouge, tonton US et son chien anglais entre en guerre et bombarde le Yémen. Yankees !! Personne n’a jamais soumis les Yéménites ! pic.twitter.com/oK69rNfVEV — oxymorus (@oxymorus) January 12, 2024

وصدر البيان المشترك باسم حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، وفق ما نشره البيت الأبيض.

و”تضامناً مع قطاع غزة”، الذي يتعرض، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

🚨🇺🇸🇬🇧/ 🇾🇪 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 : Hier soir, des images de frappes conjointes américaines et britanniques contre des cibles houthies à Saada, au Yémen. Pour rester informé, suivez @les_spectateurs pic.twitter.com/Hb33oxmbmg — Les Spectateurs (@les_spectateurs) January 12, 2024

وتستحوذ التجارة البحرية على 70 بالمئة من واردات إسرائيل، ويمر 98 بالمئة من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط، وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6 بالمئة في اقتصاد إسرائيل، بحسب وزارة المالية.

وجاء الهجوم بعد ساعات من توعد زعيم جماعة الحوثيين اليمنية، عبد الملك الحوثي، كل من يخاطر عسكرياً ضد بلاده بـ “دفع الثمن”، مشدداً على أن أي اعتداء أمريكي “لن يبقى أبداً دون رد”.

المحافظات المستهدفة:

صنعاء

وفق وسائل إعلام تابعة للحوثيين، وشهود عيان، فإن التحالف الأمريكي استهدف قاعدة الديلمي الجوية التابعة للجماعة بعدة غارات.

وتعد قاعدة الديلمي الجوية إحدى القواعد الجوية العسكرية التابعة للقوات الجوية الحوثية، وتقع على بعد 15 كم شمالي مدينة صنعاء، جوار مطار صنعاء الدولي (أكبر مطارات اليمن).

The United States and Britain launched strikes from the air and sea against Houthi military targets in Yemen in response to the movement's attacks on ships in the Red Sea https://t.co/xwdaHTOjlK pic.twitter.com/vHY9mjJiXf — Reuters (@Reuters) January 12, 2024

وسبق أن تعرضت هذه القاعدة الجوية الإستراتيجية لغارات مكثفة، خلال السنوات الماضية، من قبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

الحديدة

استهدف التحالف الأمريكي مطار محافظة الحديدة الساحلية (معطل منذ سنوات جراء ظروف الحرب) بعدة غارات جوية، إضافة إلى غارات أخرى على مواقع في مديرية زبيد بالمحافظة.

وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، وفيها ثلاثة موانئ، بينها أكبر ميناء نشط في اليمن (ميناء الحديدة).

🚨🇺🇸🇬🇧 VIDÉO – Un clip montre le moment du décollage des avions britanniques qui ont participé à des raids visant des sites appartenant aux Houthis au Yémen. pic.twitter.com/oD6Ya7ONnc — Média Musulman (@IslamMediaFR) January 12, 2024

وسبق أن تعرضت جماعة الحوثي لاتهامات باستخدام موانئ الحديدة لأغراض عسكرية، وتنفيذ عمليات عسكرية في البحر الأحمر انطلاقاً منها.

أما مديرية زبيد التي تعرضت لغارات، فهي واحدة من أهم المديريات بمحافظة الحديدة، كونها منطقة سياحية وأثرية.

صعدة

تعرضت محافظة صعدة لعدة غارات شنها التحالف الأمريكي، فجر الجمعة، بمناطق متعددة، وفق قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين.

وأبرز المواقع المستهدفة في هذه المحافظة “معسكر كهلان شرقي مدينة صعدة (مركز المحافظة يحمل الاسم ذاته)، وجبل الصمع غربي مدينة صعدة، إضافة إلى شن غارات على منطقة طخية بمديرية مجز بالمحافظة”.

Hier soir, les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené des frappes aériennes contre les Houthis au Yémen. pic.twitter.com/IO4CqOxvcR — Collectif des vigilants (@Collectifvigi) January 12, 2024

وتكمن أهمية محافظة صعدة، كونها المعقل الرئيس لجماعة الحوثي، إضافة إلى ارتباطها بحدود برية مع السعودية.

تعز

شن التحالف الأمريكي عدة غارات على مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين في محافظة تعز، المحافظة الأكثر سكاناً في اليمن.

حيث تم استهداف مطار تعز الدولي، المتوقف عن العمل منذ سنوات، جراء تعرضه لدمار هائل أثناء الحرب.

كما تم استهداف معسكر اللواء 22 بمديرية التعزية في تعز.

وتتقاسم الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي السيطرة على مديريات محافظة تعز.

حجة

تم استهداف مطار حجة الواقع في مديرية عبس بالمحافظة الواقعة في معظمها تحت سيطرة الحوثيين.

والمحافظة تحوي مناطق جبلية متعددة، وترتبط بحدود برية مع المملكة العربية السعودية، وفيها ميناء ميدي البحري، وميناء حرض البري، غير أنهما لا يعملان بسبب ظروف البلاد جراء الحرب.

نتائج الغارات

حتى الآن لم يتم الإعلان من قبل الحوثيين عن وجود ضحايا أو خسائر جراء الغارات التي شنها التحالف الأمريكي على هذه المحافظات، كما لم يتسن الحصول على معلومات فورية من مصادر مستقلة بهذا الخصوص.

(الأناضول)