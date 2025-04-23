الموت يغيّب فؤاد المبزّع أول رئيس تونسي بعد الثورة

تونس – “القدس العربي”: نعت تونس السياسي المخضرم فؤاد المبزّع أول رئيس للبلاد بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011.

وأعلنت عائلة المبزّع مساء الأربعاء وفاته عن عمر يناهز 92 عاما بعد مسيرة سياسية حافلة تمتد لنصف قرن، تسلم خلالها عددا كبيرا من المناصب خلال عهدي الحبيب بورقيبة وبن علي ولاحقا بعد سقوط نظام بن علي.

وشغل المبزّع منصب رئيس الجمهورية التونسية بشكل مؤقت في 15 يناير/ كانون الثاني 2011 بعد إعلان المجلس الدستوري التونسي شغور منصب رئيس الجمهورية بشكل نهائي حسب الفصل 57 من الدستور التونسي، إثر مغادرة بن علي البلاد خلسةً إلى السعودية نتيجة الثورة الشعبية التونسية، واستمر في المنصب لعشرة أشهر فقط، قبل أن يخلفه الرئيس السابق منصف المرزوقي عقب انتخابه من قبل المجلس الوطني التأسيسي في ديسمبر/ كانون الأول 2011.

كما تولّى المبزّع رئاسة البرلمان التونسي بين عامي 1997 و2011 (خلال فترة حكم بن علي)، فضلا عن توليه عددا كبيرا من المناصب الوزارية خلال فترة حكم بورقيبة.