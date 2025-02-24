الموريتانيون وتعمير غزة: وعود الإعمار تتحول إلى مشاريع والبدء بترميم 100وحدة سكنية في غزة والتبرعات مستمرة

نواكشوط – «القدس العربي»: تواصل موريتانيا، شعبًا ومؤسسات، دورها الفاعل في دعم الأشقاء في غزة، المتواصل منذ إطلاق طوفان الأقصى.

وقد تجسد ذلك في إطلاق مشاورات حول المشاريع التي سيتولى الموريتانيون تمويلها في إطار محفظة مشاريع إعمار قطاع غزة، إلى جانب مبادرات إغاثية وتبرعات سخية تعكس عمق التضامن مع القضية الفلسطينية.

ووقعت الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين مع الرباط الوطني الموريتاني لنصرة الشعب الفلسطيني، أمس في نواكشوط، اتفاقية لترميم 100 وحدة سكنية في غزة، بكلفة 400.000 دولار وبتمويل كامل من الرباط الوطني الموريتاني.

وجرى ذلك على هامش ندوة إعمار غزة التي نظمت أمس بنواكشوط بحضور المهندس عيسى امكيكي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، والدكتور حامد العايد رئيس لجنة المشاريع في الهيئة، والأستاذ شيخاني بيب رئيس مكتب الهيئة في موريتانيا، والدكتور محمد نجيب قروي رئيس مكتب الهيئة في تونس عضو مجلس إدارتها.

وجرى خلال الندوة تبادل موسع للآراء حول سبل تحويل وعود الإعمار إلى مشاريع ملموسة، إلى جانب التعريف بالهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين وبمشاريعها المنجزة، وعرض رؤية الهيئة للإعمار بعد توقف العدوان.

وناقش المشاركون في الندوة التحديات التي تواجه إعادة الإعمار، وأهمية التنسيق بين الجهات الداعمة لضمان تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تخفف من معاناة السكان وتعزز قدرتهم على الصمود في وجه الظروف القاسية. وأكد مكتب أئمة الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني، في مداخلة أمام الندوة «أن الدمار الذي خلفته هذه الحرب الشعواء يتطلب منا جميعاً عملاً مشتركاً والتزاماً حقيقياً بترجمة وعود الإعمار إلى مشاريع ملموسة تحدث فرقاً في حياة الغزيين».

وأضاف «أن إعادة إعمار قطاع غزة لسيت مجرد قضية هندسية أو لوجستية بل هي رسالة إنسانية إسلامية أخوية، تعكس إيماننا بحق الشعوب في العيش بكرامة وأمان، وبالدفاع عن مقدسات وكرامة هذه الأمة؛ ومن هنا فإن هذه الندوة، يضيف المكتب، تعد منصة للتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المانحة والشريكة في هذه القضية، لوضع أسس متينة لجهود الإعمار وفق رؤية تنموية مستدامة تضمن تحقيق نهضة حقيقية للقطاع المكلوم، وتفتح آفاقاً جديدة لمستقبل واعد لثلة صبرت وضحت من أجل الدفاع عن مقدسات هذه الأمة وكرامتها؛ ونحن نؤكد في هذا السياق على أهمية توجيه التعهدات نحو مشاريع مفيدة».

وزاد: «لقد واجهت غزة مخططاً عالمياً وليس صهيونياً فقط، من أجل أن تمحى من الخريطة وأن يسكت صوتها وأن تقف مقاومتها، وعلينا من هذا المنطلق أن ندعم صمود غزة وأن ندعم ثبات أهل غزة، فقد أدوا ما عليهم وزادوا؛ وبقي ما علينا نحن من دعم الصمود ودعم الثبات، فهذه مسؤوليتنا التي لا ينبغي أن نتخلف عنها».

وأضاف مكتب أئمة الرباط الموريتاني «أن الحرب في غزة لم تضع بعد أوزارها، لأن الصهاينة يسعون لتحقيق ما لم يتمكنوا من تحقيقه في الحرب من خلال التأثير على العمليات الإنسانية، وهذا يضع علينا مسؤولية أن نحبط هذا المخطط بأن نثبت أن أهل غزة باقون، وأننا واقفون صفاً منيعاً معهم، نمدهم بالإمداد ونعمر ما هدمه الصهاينة». وفي إطار الجهود الإغاثية المستمرة الموجهة للأهالي في غزة، يواصل المنتدى الإسلامي الموريتاني تنفيذ مشاريعه الإنسانية من خلال توزيع الملابس الشتوية والوجبات الساخنة على العائلات المحتاجة في غزة، بتمويل كريم من جهات خيرية موريتانية.

وتمثل هذه المبادرات امتدادًا لسلسلة من الجهود التي تهدف إلى التخفيف من معاناة الأهالي وتعزيز صمودهم في وجه الظروف القاسية التي يعيشونها.

وفي هذا السياق، قدّمت مبادرة النساء «البصاديات» لنصرة غزة، عبر الرباط الوطني الموريتاني، تبرعًا سخيًا بقيمة 30 مليونًا و500 ألف أوقية موريتانية قديمة دعمًا للأهالي المتضررين، وفي تجسيد واضح لالتزام الموريتانيين، بمختلف فئاتهم، بالوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية.

ويؤكد المشاركون في هذه الفعاليات والمبادرات أن موريتانيا ستظل، كما كانت دائمًا، في طليعة الداعمين لفلسطين، سواء من خلال جهود شعبية أو عبر المؤسسات والجمعيات الإنسانية، إيمانًا بعدالة القضية وضرورة تقديم كل أشكال الدعم الممكنة للأشقاء الفلسطينيين.

وتأتي هذه التحركات المتسارعة في وقتٍ تشتد فيه الحاجة إلى دعم الأهالي في قطاع غزة، حيث تتزايد المطالبات بضرورة الانتقال من وعود الإعمار والمساندة إلى واقع عملي يحقق أثرًا مباشرًا على حياة المتضررين.

ويؤكد المشاركون في هذه المبادرات أن موريتانيا ستظل، كما كانت دائمًا، في طليعة الداعمين لفلسطين، سواء على المستوى الشعبي أو عبر المؤسسات والجمعيات الإنسانية، إيمانًا بعدالة القضية وواجب النصرة.