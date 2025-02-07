الموريتانيون يرفضون تصريحات ترامب ويعتبرونها «شيطانية» ويتظاهرون أمام السفارة الأمريكية ويواصلون تبرعاتهم لأهالي غزة

نواكشوط ـ «القدس العربي»: قابل الموريتانيون التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تحدث فيها عن تهجير الفلسطينيين، بموجة من الغضب والسخط ووصفوا هذه التصريحات بـ “الهذيان الشيطاني المنافي للقيم الإنسانية”.

وعبر وقفات ومسيرات وبيانات، أكد الموريتانيون “رفضهم المطلق لما يدعو ترامب من تهجير قسري للفلسطينيين، واستنكارهم لأي تغيير في التركيبة السكانية للأراضي المحتلة، وللسياسات العنصرية التي حملتها تصريحات ترامب المكرسة للاحتلال”.

وجدد الموريتانيون في هذه المواقف دعمهم الثابت لقضية الشعب الفلسطيني، بينما واصلوا حملات التبرع الشعبية لصالح أهالي غزة، في تجسيد واضح لموقف الشارع الموريتاني المتمسك بالتضامن مع الفلسطينيين رغم كل التحديات.

وأكد الرباط الوطني الموريتاني لنصرة الشعب الفلسطيني في بيان له أمس “أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف عبر تصريحات استفزازية وعنصرية، عن نواياه الجنونية تجاه القضية الفلسطينية، حيث دعا إلى تهجير سكان قطاع غزة واحتلاله من قبل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى وضع الضفة الغربية تحت وصاية الكيان الصهيوني الغاصب”.

وأضاف الرباط “أن هذه التصريحات العدوانية جاءت في محاولة يائسة للتملص من استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار، وللتغطية على الهزيمة المذلة التي لحقت بالاحتلال الصهيوني وداعميه، وعلى رأسهم أمريكا، خلال معركة الطوفان المباركة التي استمرت خمسة عشر شهرًا، وانتهت بفرض المقاومة لشروطها رغم الإبادة والتنكيل والدعم الأمريكي اللامحدود”.

واعتبر “أن هذه التصريحات تمثل تصرفًا عدوانيًا ضد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، كما أنها جاءت استجابة لرغبات قادة الإجرام في الكيان الصهيوني، في سياق محاولاتهم المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية والالتفاف على الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني”.

وأكد البيان “أن الولايات المتحدة لم تكن مجرد داعم للاحتلال، بل كانت القائد الفعلي للعدوان وحرب الإبادة على غزة، وأن ما فشل الاحتلال في تحقيقه بالقوة والدمار، لن ينجح ترامب في تحقيقه عبر تصريحاته الفارغة والعنتريات الواهية”.

وشدد التأكيد على “أن هذه التصريحات لن تؤثر على إرادة الشعب الفلسطيني، بل ستزيده تمسكًا بأرضه وصمودًا في وجه المخططات الاستعمارية، حيث أثبتت المقاومة أنها قادرة على إفشال كل المحاولات الرامية إلى فرض واقع جديد يخدم الاحتلال”. ودعا البيان “الشعوب العربية والإسلامية، والمنظمات الدولية، وأحرار العالم، إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه التوجهات العنصرية والاستعمارية للإدارة الأمريكية”، مؤكدًا “أن الشعب الفلسطيني ليس وحده، وأن دعم قضيته هو واجب على كل من يؤمن بالعدل والحرية”.

وأكد الرباط “أن فلسطين ستظل قضية مركزية، وأن الشعوب العربية والإسلامية لن تتخلى عنها رغم كل محاولات التهميش والتآمر، وأن تصريحات ترامب لن تغير من الواقع شيئًا؛ وأن المقاومة ما زالت ثابتة، وأن الاحتلال يتخبط في أزماته، والهزيمة التي تعرض لها ليست سوى بداية النهاية لمشروعه الاستعماري”.

وضمن الأنشطة التوعوية، نظمت المبادرة الطلابية الموريتانية لمناهضة الاختراق الصهيوني وللدفاع عن القضايا العادلة يوم الجمعة، وقفة احتجاجية كبرى، أمام مقر السفارة الأمريكية في نواكشوط رفضا لما سمته المبادرة “تصريحات الرئيس الأمريكي المستفزة المستهينة بنضال الشعب الفلسطيني الصامد المجاهد ودعم الإدارة الأمريكية للتوسع الاستيطاني واستمرار دعمها للكيان المجرم”.

وندد خطباء الوقفة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان غزة، مؤكدين “أن هذه التصريحات تعكس الوجه الحقيقي للسياسة الأمريكية المنحازة للاحتلال الصهيوني”.

وأشاد المتحدثون بصمود المقاومة الفلسطينية، معتبرين “أن ما تحقق من إنجازات على الأرض هو انتصار للشعوب المظلومة في مواجهة الطغيان”.

وأكد بيان الوقفة الاحتجاجية “أننا نرفض رفضًا قاطعًا تصريحات ترامب الظالمة التي تدعو إلى تهجير أهلنا في غزة، فهذا احتلالٌ واستعمارٌ جديد تُشرف عليه الإدارة الأمريكية، وهو أمر مرفوض شرعًا وقانونًا وإنسانيًا؛ والشعب الفلسطيني ليس ضيفًا في أرضه، بل هو صاحب الحق، والكيان الغاصب هو المحتل الذي يجب أن يُزال”.

بالتوازي مع المواقف الاحتجاجية، تتواصل المبادرات الشعبية في موريتانيا لدعم أهالي غزة ماليًا وإغاثيًا، تأكيدًا على عمق التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، أعلنت بلدية “أقرقار” شرق موريتانيا، عن تبرعها بمبلغ 2 مليون و500 ألف أوقية قديمة لصالح المتضررين، بينما قدمت جمعية نسائم الخير دعمًا ماليًا بقيمة 70 مليون أوقية قديمة لتعزيز الجهود الإغاثية في القطاع.

وفي السياق ذاته، واصل المنتدى الإسلامي الموريتاني تقديم العون، حيث قام بتأمين آلاف القطع من الملابس الشتوية وتوزيعها على أطفال غزة، مستغلًا فترة الهدنة لمساندة النازحين العائدين إلى الشمال، عبر تقديم هدايا تسهم في التخفيف من معاناتهم.

وأكدت الهيئات الموريتانية المنظمة “أن الدعم الموريتاني لفلسطين ليس موقفًا عابرًا، بل هو التزام ثابت يعكس وجدان الشعب الموريتاني وتضامنه العميق مع القضية الفلسطينية، داعية الجميع إلى مواصلة البذل والعطاء لتعزيز جهود الإغاثة والتخفيف من معاناة أهالي غزة.

وفي جانب المساندة السياسية والفكرية، انتقد الخبير الاستراتيجي الموريتاني محمد ولد المنير تصريحات ترامب حول غزة، مؤكدًا في تدوينة له “أنها استمرار لمنطق الإبادة وتهديد للأمن العالمي”.

وقال “إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعكس تفكيرًا شيطانيًا يقوم على منطق محو القضية الفلسطينية بدلاً من البحث عن حل عادل لها”.

وأكد ولد المنير “أن ترامب لا يرى المشكلة في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بل في وجود الفلسطينيين أنفسهم، ولذلك يسعى إلى تهجيرهم وتحويل غزة إلى مشروع عقاري شبيه بساحل الريفييرا الفرنسي، في محاولة منه “لحل المشكلة” بأسلوب استعماري فج”.

وتساءل الخبير عن الأساس الذي يمنح ترامب حق المطالبة بملكية طويلة الأمد لأرض ليست له، مشيرًا “إلى أن منطقه يقوم على فكرة “أريد ذلك، إذن يمكنني فعله”، وهو منطق لم يشهده العالم منذ عهد هتلر”.

واعتبر الخبير “أن شعار “أمريكا أولاً” الذي يرفعه ترامب يعني عمليًا فرض إرادته على العالم دون أي اعتبار لحقوق الشعوب أو القانون الدولي”.

وأشار ولد المنير إلى أن طرح فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، الذي تعرض لإبادة جماعية، واحتلال أرضه التي شهدت 15 شهرًا من القصف والتدمير، ما هو إلا محاولة لاستكمال ما وصفه بـ “الإبادة الفلسطينية”.

وحذر “من أن ترامب لا يكتفي بكسر القواعد الدولية، بل يتباهى بذلك، مما يعزز حالة الفوضى العالمية”.

وفي ختام تدوينته، أكد الدكتور ولد المنير “أن العالم لم يدرك خطورة ترامب في الوقت المناسب، وأن الصمت الدولي تجاه ممارساته يُفسَّر بأنه ضوء أخضر للمزيد من التجاوزات”.