الموساد: أدخلنا أول 500 جهاز “بيجر” إلى لبنان قبل الحرب بأسابيع

القدس: كشف رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنيع، الثلاثاء، عن إدخال أول 500 جهاز نداء لاسلكي من نوع “بيجر” إلى لبنان قبل أسابيع من أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقدَّم برتيع، في كلمة بجامعة رايخمان في هرتسليا الإسرائيلية، تفاصيل عن عملية تفجير أجهزة “بيجر” في سبتمبر/أيلول 2024، بينما كان يحملها عناصر في “حزب الله”، وفق صحيفة “معاريف” العبرية.

واعتبر برنيع أن “عملية بيجر شكلت نقطة تحول في الحرب في الشمال (لبنان)، إذ تلقى “حزب الله” ضربة حطمت روحه، وقد احتوت آلاف الأجهزة (بيجر) على مواد متفجرة أقل من تلك الموجودة في اللغم”.

وأضاف أن “الشحنة الأولى، والتي كانت تحتوي على 500 جهاز بيجر، وصلت إلى لبنان قبل أسابيع معدودة من مجزرة 7 أكتوبر”، على حد قوله.

وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي فجّرت إسرائيل أجهزة “بيجر” كان يحملها عناصر من “حزب الله”، وفي اليوم التالي فجّرت أجهزة من نوع “آيكوم”، ما قتل إجمالا 37 شخصا وأصاب 2931 بجروح.

(الأناضول)