سياسة | دولي

الموساد: إسرائيل تدرس رد حماس على اقتراح وقف إطلاق النار في غزة

منذ 26 دقيقة

رئيس الموساد ديفيد بارنياع ورئيس الشاباك رونين بار

حجم الخط
0

القدس: قال جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في بيان إن إسرائيل تدرس رد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على اقتراح يتضمن اتفاقا على إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نيابة عن الموساد “الوسطاء في اتفاق الرهائن قدموا لفريق التفاوض رد حماس على الخطوط العريضة لصفقة الرهائن. إسرائيل تدرس الرد وسترد على الوسطاء”.

وكانت حركة حماس قد أوضحت أن لديها مطالب محددة من أجل الوصول لأي اتفاق وهي وقف إطلاق نار دائم، وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من غزة، وتحقيق إعمار القطاع بعد انتهاء الحرب، وتبادل الأسرى، وتوفير الإغاثة.

وبوساطة مصر وقطر، ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة لإبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

هنية يبحث مع رئيس المخابرات المصرية مفاوضات وقف إطلاق النار  
29 - يونيو - 2024
هنية: ⁠إذا كان العدو يظن أن استهداف عائلتي سيغير مواقفنا ومقاومتنا فهو واهم
25 - يونيو - 2024
هنية: سنتعامل مع أي مبادرة لوقف الحرب في غزة تؤمن مطالبنا
21 - يونيو - 2024
قطر تؤكد مواصلة جهودها بهدف “ردم الهوة” بين إسرائيل وحماس- (فيديو)
21 - يونيو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية