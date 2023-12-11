سياسة | دولي

الموساد “يؤكد” اعتقال خلية إيرانية في قبرص “كانت تخطط لهجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية”

11 - ديسمبر - 2023

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تل أبيب: أكد جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” التقارير الواردة من قبرص، المتعلقة بإعلان سلطات الجزيرة، “بالتعاون مع الجهاز”، “إحباط خلية إرهابية، كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في قبرص”.

وزعم الجهاز أنه “بفضل نشاط مكافحة الإرهاب، واعتقال الخلية من قبل أجهزة الأمن في قبرص، تم الحصول على الكثير من المعلومات، التي أدت إلى الكشف عن التهديدات وأساليب العمل وأهداف الهجوم والخطة الإيرانية في التسبّب في قتل أبرياء في قبرص، وفي مناطق أخرى”، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” “واي نت”، الأحد.

وفي وقت سابق، الأحد، تحدثت وسائل إعلام قبرصية عن اعتقال إيرانيين اثنين لاستجوابهما بشأن التخطيط لشن هجمات على إسرائيليين يعيشون في قبرص.

(د ب ا)

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