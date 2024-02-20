الموسيقار إبراهيم معلوف يدعم القضية الفلسطينية ولا يأبه لحملات المقاطعة ضده- (فيديو)

بيروت-“القدس العربي”:

لم يأبه العازف والمؤلف الموسيقي اللبناني العالمي ابراهيم معلوف زوج النجمة اللبنانية هبة طوجي المقيم في فرنسا والحائز على الجنسية الفرنسية لأي ضغوط تمارس عليه وعلى كل من يناصر القضية الفلسطينية في أي من الدول الغربية، حيث جاهر بمناصرته العلنية لفلسطين وقطاع غزة جراء الاعتداءات والابادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل بحق فلسطين وأبنائها.

وورد كلام معلوف ضمن مقابلة أجريت معه لصالح الاعلام الفرنسي أبدى فيها دعمه لفلسطين وقضيتها، وأبدى تعاطفه مع ما يجري من مآس تطال الشعب الفلسطيني قائلاً “لا يمكن للانسان ألا يتأثر بما يحصل في بلد مجاور معه ويتقاسم معه نفس العادات والتقاليد”. وأبدى خشيته في الوقت عينه من “أن يطال هذا العنف لبنان”، مسترجعاً “الذكريات الاليمة التي عاشها في حينه فقال “لقد عشت حرب تموز/يوليو على لبنان عام 2006، لقد قصف العدو الاسرائيلي لبنان لشهر كامل. أخاف من هذا العنف على بلدي”.

وأكد معلوف عدم مبالاته من حملات المقاطعة التي قد تشن ضده بسبب موقفه اذ بادر للقول “لا يهمني قاطعوني، قد أترك العزف وأعمل في أي مجال آخر. إذا لم أقل موقفي اليوم جراء ما يحدث فأنا لن أكون إنساناً”.

وليست هذه الخطوة الداعمة الاولى من نوعها للموسيقي اللبناني تجاه فلسطين وشعبها، إذ سبق له ووجه تحية خاصة إلى أطفال غزة في حفل موسيقي على أضخم مسارح باريس “أكور أرينا” حيث أطل مرتدياً بزة بيضاء تدل على السلام، وشدد “على أهمية التمسك بقيم التسامح والحب ووضع حد للعنف والحروب وعلى رأسها الحرب على غزة”، مقدماً لفتة خاصة لأطفال فلسطين وللأبرياء الذين سقطوا فيها منذ اندلاع “طوفان الاقصى”.