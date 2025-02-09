سياسة | عربي

الموفدة الأمريكية أورتاغوس تحمل صاروخاً.. فهل هو إيراني الصنع من أحد مخازن “حزب الله”؟- (تدوينة)

9 - فبراير - 2025

نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس

سعد الياس
بيروت- “القدس العربي”:

نشرت نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، على منصّة “أكس”، صورة لها مع أحد ضباط الجيش اللبناني، وهي تحمل صاروخاً. وأرفقت الصورة بتعليق: “كل هذا في يوم عمل”.

وبحسب مصادر عسكرية فإن الصاروخ الذي حملته أورتاغوس قد يكون إيراني الصنع ويدعى “حسيب فجر 1″، وقد يكون تابعاً لـ”حزب الله” وعُثر عليه في أحد مخازنه أثناء عمليات تفتيش للجيش اللبناني في مواقع عسكرية في جنوب لبنان.

وكانت الموفدة الأمريكية اعتبرت أن “حزب الله” هُزم ويجب أن يبقى منزوع السلاح.

  1. يقول ابو علي / الاردن:
    فبراير 10, 2025 الساعة 1:01 ص

    حزب الله دافع عن كرامة الأمة و شرفها ضد النازية الصهيونية

  2. يقول دحام:
    فبراير 10, 2025 الساعة 1:03 ص

    من هذه الصهيونية حتى تتجرأ على الشعب اللبناني

