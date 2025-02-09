الموفدة الأمريكية أورتاغوس تحمل صاروخاً.. فهل هو إيراني الصنع من أحد مخازن “حزب الله”؟- (تدوينة)

بيروت- “القدس العربي”:

نشرت نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، على منصّة “أكس”، صورة لها مع أحد ضباط الجيش اللبناني، وهي تحمل صاروخاً. وأرفقت الصورة بتعليق: “كل هذا في يوم عمل”.

All in a day’s work pic.twitter.com/te6uhkr2XR — Morgan Ortagus (@MorganOrtagus) February 9, 2025

وبحسب مصادر عسكرية فإن الصاروخ الذي حملته أورتاغوس قد يكون إيراني الصنع ويدعى “حسيب فجر 1″، وقد يكون تابعاً لـ”حزب الله” وعُثر عليه في أحد مخازنه أثناء عمليات تفتيش للجيش اللبناني في مواقع عسكرية في جنوب لبنان.

وكانت الموفدة الأمريكية اعتبرت أن “حزب الله” هُزم ويجب أن يبقى منزوع السلاح.