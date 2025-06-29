الموفد الأمريكي إلى سوريا: الحرب بين إيران وإسرائيل تمهد لـ”طريق جديد” في الشرق الأوسط واتفاقات السلام باتت ضرورية

إسطنبول: أكد الموفد الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك الأحد أن الحرب بين إيران وإسرائيل تمهد لـ”طريق جديد” في الشرق الأوسط، واتفاقات سلام مع إسرائيل باتت ضرورية لسوريا ولبنان.

وقال باراك لوكالة أنباء الأناضول “ما حصل للتو بين إسرائيل وإيران هو فرصة لنا جميعا للقول: توقفوا، فلنشق طريقا جديدا”، لافتا إلى أن تركيا “هي عنصر رئيسي في هذا الطريق الجديد”.

كما أعلن باراك أن سوريا ولبنان يحتاجان للتوصل إلى اتفاقات سلام مع إسرائيل بعدما فتحت الحرب بين إسرائيل وإيران طريقا جديدا للشرق الأوسط.

وقال: “أشار الرئيس (أحمد) الشرع إلى أنه لا يكره إسرائيل (…) وأنه يريد السلام على هذه الحدود. اعتقد أن هذا سيحصل أيضا مع لبنان. إن اتفاقا مع إسرائيل هو أمر ضروري”.

(أ ف ب)