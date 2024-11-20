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الموفد الأمريكي إلى لبنان : الأجواء إيجابية وهناك تقدم أحرز

منذ ساعة واحدة

رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي الموفد الأمريكي آموس هوكستين

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بيروت: أكد الموفد الأمريكي إلى لبنان آموس هوكستين اليوم الأربعاء أن الأجواء إيجابية وهناك تقدم قد أحرز.
ونقلت قناة “الجديد” اللبنانية عن هوكستين قوله ، في تصريحات صحافية بعد انتهاء لقاء جمعه اليوم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بالعاصمة بيروت، “أحرزنا تقدما إضافيا بعد لقاء بري”، مضيفا :” لن أفصح عن أي معلومات حتى الآن وسأذهب إلى إسرائيل للمناقشة هناك بناء على ما ناقشناه هنا”.
ومضى قائلا :”سوف نمضي خطوة تلو الأخرى ونعمل عن كثب مع الإدارة في لبنان وإسرائيل”.
ومدد الموفد الأمريكي هوكستين زيارته اليوم إلى بيروت للقاء مجددا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.
وكان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع التقى في معراب الموفد هوكستين ترافقه السفيرة الأمريكية ليزا جونسون ومساعدته، حيث وضع جعجع في أجواء المفاوضات التي يجريها للوصول إلى وقف لإطلاق النار والاتفاق على آليات تنفيذ القرار 1701، وهو في انتظار أجوبة الجانب اللبناني لنقلها إلى إسرائيل في حال وجود إيجابيات جدية للبناء عليها.
وأكد جعجع من جهته أن “أي حل لا يرتكز على تطبيق القرارات الدولية 1559، 1680، 1701 والبنود ذات الصلة في اتفاق الطائف، لن يكون ذا جدوى للبنان”.
( د ب أ )

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