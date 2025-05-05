الميزانية السعودية تسجل عجزاً بقيمة 15,65 مليار دولار في 3 شهور

الرياض – رويترز: قالت وزارة المالية السعودية اليوم الإثنين إن المملكة سجلت عجزا ماليا قدره 15.65 مليار دولار في الربع الأول من 2025 في قفزة عن 3.30 مليار دولار في العام السابق مع تراجع إيرادات النفط 18 في المئة إلى 149.810 مليار ريال (39.95 مليار دولار).

وهوت إيرادات السعودية الإجمالية 10 في المئة إلى 263.616 مليار ريال في الربع الأول، وارتفع إنفاقها العام خمسة في المئة إلى 322.317 مليار ريال.

والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وزعيمة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الفعلية.

وأثر انخفاض أسعار النفط وخفض الإنتاج الطوعي على إيرادات السعودية في السنوات القليلة الماضية مع مضي الرياض قدما في الإنفاق على مشروعات مرتبطة برؤية 2030، وهي خطة المملكة الطموح لإصلاح اقتصادها والتخلص من اعتمادها على النفط.

وارتفعت إيرادات المملكة غير النفطية اثنين في المئة في الربع الأول من العام الماضي مقارنة بالعام السابق إلى 113.806 مليار ريال.

وكانت السعودية من بين ثمانية أعضاء في أوبك+، وهو تحالف يضم أعضاء منظمة أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، اتفقت في أبريل نيسان على تسريع خطة التخلص التدريجي من خفض إنتاج النفط بزيادة الإنتاج في مايو أيار.

وتوقعت المملكة عجزا في الميزانية 101 مليار ريال في 2025 مع مواصلتها خطة تعزيز النمو وتحقيق تحول اقتصادي يتطلب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات.

وبلغ الدين العام السعودي 1.329 تريليون ريال في الربع الأول من العام. وكانت المملكة التي تتمتع بنسبة دين منخفضة إلى الناتج المحلي الإجمالي وبثقة المقرضين، من بين أكبر مُصدِري السندات في الأسواق الناشئة في 2024.

وتخصص المملكة مئات المليارات من الدولارات لتمويل مشروعات تنموية واسعة النطاق تستهدف تقليص اعتمادها على النفط، مع تعزيز النمو في السياحة والقطاع الخاص.

وما زال تعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي على رأس أولويات الحكومة، مع تكثيف المملكة جهودها لجذب الاستثمار في السياحة وتوسيع القطاع الخاص.

ير أن إجالي الناتج المحلي للسعودية بلغ 1.07 تريليون دولار عام 2023، وهو آخر عام تتوافر نتائجه.

(الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي).