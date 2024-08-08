النائبة الأمريكية كوري بوش تتعهد بالانتقام من اللوبي الإسرائيلي بعد خسارتها الانتخابات..” أنا قادمة لهدم مملكتكم”

واشنطن- “القدس العربي”: تعهدت النائبة التقدمية كوري بوش (ديمقراطية من ميسوري) بالانتقام من اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة بعد خسارتها في الانتخابات التمهيدية في حملتها لإعادة انتخابها يوم الثلاثاء.

كانت لجنة العمل السياسي التابعة للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، والمعروفة باسم “مشروع الديمقراطية المتحدة”، من أبرز الجهات الممولة لخصم بوش، المدعي العام لمقاطعة سانت لويس ويسلي بيل.

وقالت بوش في خطاب ناري بعد خسارتها إن مغادرة الكونغرس لن تؤدي إلا إلى “إزالة بعض القيود”.

وأضافت “لأنني الآن أضع بعض القيود على نفسي. وبقدر ما أحب عملي، فإن كل ما فعلوه هو جعلني متطرفة، والآن يجب أن يخافوا مني”.

وقالت: “إنهم على وشك رؤية كوري الأخرى، هذا الجانب الآخر”، “لا يحدث شيء في حياتي دون جدوى. لذا، حدث هذا لأنه كان من المفترض أن يحدث. واسمحوا لي أن أقول، إنه بسبب العمل الذي يتعين علي القيام به”.

وأضافت وسط هتافات الحاضرين: “اسمحوا لي أن أقول هذا: أيباك، أنا قادمة لهدم مملكتكم!”

وبوش من أبرز المشرعين الأمريكيين الذين تضامنوا مع القضية الفلسطينية، وقد هاجمت مراراً الحرب الإسرائيلية الدامية على غزة ووصفتها بحرب الإبادة الجماعية كما انتقدت الدعم الأمريكي لإسرائيل مما أثار غضب اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة وخاصة لجنة الشؤون العامة الأمريكية- الإسرائيلية.

وقد ساعدت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية في جمع ثلثي تمويل الحملة الانتخابية لبيل. كما أنفق مشروع الديمقراطية المتحدة أكثر من 7 ملايين دولار للإطاحة ببوش، وفقاً لصحيفة “ذا هيل”.

بوش، هي العضو الثاني في “الفريق” الذي يخسر الانتخابات التمهيدية هذه الدورة، بعد أن هُزم النائب جمال بومان (ديمقراطي من نيويورك) أيضًا على يد خصم حصل على دعم كبير من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية.

وقد دق التقدميون ناقوس الخطر بعد خسارة بومان، الشهر الماضي، بشأن نفوذ المجموعة

وقالت ألكسندريا أوساكا كورتيز بعد هزيمة بومان: “أعتقد أننا بحاجة إلى إجراء محادثة حقيقية حول لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية”.

وتثير المجموعة الجدل في بعض الدوائر الديمقراطية، لأنها عززت من دعم المرشحين المحافظين طوال تاريخها، ويأتي بعض تمويلها من كبار المانحين للحزب الجمهوري.

وقالت ألكسندريا أوساكا كورتيز، التي فازت في الانتخابات التمهيدية في نفس الليلة التي خسر فيها بومان، “أعتقد أن ما نحتاج إلى إجراء محادثة حقيقية حوله هو كيف تلعب منظمة جمهورية – جمهورية في المقام الأول وممولة من الجمهوريين إلى حد كبير – دورًا مثيرًا للانقسام للغاية في الحزب الديمقراطي”.

إن نتيجة الانتخابات التمهيدية يوم الثلاثاء، إلى جانب خسارة بومان، تقلل من عدد أعضاء “الفريق” من تسعة إلى سبعة أعضاء في الكونغرس. ومن المتوقع أن يظل الأعضاء الأربعة الأصليون للمجموعة، الذين انتُخبوا معًا في عام 2018، في مناصبهم.