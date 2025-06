النائبة الفرنسية- الفلسطينية ريما حسن مضربة عن الطعام.. وتسرّب رسائل نشطاء “مادلين” من السجن

تونس- “القدس العربي”: أعلنت ريما حسن، النائبة الفرنسية- الفلسطينية في البرلمان الأوروبي دخولها في إضراب عن الطعام، فيما قام حسابها على موقع إكس بنشر رسائل مسربة من نشطاء سفينة “مادلين” المعتقلين في عدد من السجون الإسرائيلية.

🚨 Messages from Rima and other members of the Freedom Flotilla crew.#FreedomFlotilla #FreeMadleen pic.twitter.com/4Wy9eii972

— Rima Hassan (@RimaHas) June 11, 2025