سياسة | دولي | الولايات المتحدة

النائب الأمريكي آندي أوغلز تعليقاً على صور أشلاء أطفال غزة: يجب قتلهم جميعاً- (فيديو)

21 - فبراير - 2024

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”:  قال النائب الجمهوري، آندي أوغلز، الذي تحوم بشأنه الكثير من التساؤلات بشأن تعليمه وحياته المهنية والشخصية، رداً على سؤال يتعلق بمسؤولية الولايات المتحدة عن استشهاد عشرات الآلاف من الأطفال والمدنيين في الحرب الإسرائيلية على غزة إنه يجب “قتلهم جميعاً”.

هذه الإجابة المفزعة تكشف كما قال العديد من المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي “الجزء الصامت في الكونغرس بصوت عال”، وهي إجابة تفيد بكل وضوح عن مدى مسؤولية الولايات المتحدة في جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وكتبت ناشطة تدعى سارة راو على موقع “إكس” إن بايدن وحكومته والكونغرس مجموعة من مجرمي الحرب.

وقد ترددت الكثير من التساؤلات بشأن الحياة الشخصية والمهنية للنائب الجمهوري عن ولاية تينيسي حيث قال إنه حصل على شهادة تعليمية عليا على الرغم من أن الكشوفات التعليمية تظهر بأنه رسب في كل مادة، وتساءلت الصحف عن مصدر الأموال الغامضة في حملته الانتخابية حيث حصل على 320 ألف دولار بدون توضيح معقول عن مصدرها.

وقدم النائب المثير للجدل في وقت سابق مشروع قانون يحظر على حملة الهوية الفلسطينية دخول الولايات المتحدة.

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  1. يقول احمد .. فلسطين:
    فبراير 21, 2024 الساعة 8:32 ص

    لم يزعجني تصريحه .. فهذا ما يحصل فعلا .. أنظمة تمدهم بالطعام .. وانظمة تمدهم بالسلاح .. وشعوبا مغلوبة على امرها .. صبرا اهل فلسطين الحبيبه إن موعدنا الجنة ..

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  2. يقول أحمد أغاتي:
    فبراير 21, 2024 الساعة 8:54 ص

    لا يحدث هذا إلا لأننا أمة جبن وغثاء من اولنا إلى آخرنا عدى الذين يدافعون عن شرف الأمة وهم أهل قطاع غرة ومن دافع عن الشرف في الضفة وبقية فلسطين

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  3. يقول عبدالحق عبدالجبار:
    فبراير 21, 2024 الساعة 9:26 ص

    المراكز لا تنظف الوساخة

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  4. يقول العالم العربي:
    فبراير 21, 2024 الساعة 9:39 ص

    شيطان في زي بشر…عليك اللعنة انت ومن دعمك لتقول هذا الكلام يا قذر

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  5. يقول علي:
    فبراير 21, 2024 الساعة 9:53 ص

    إدارة بايدن مررت الحرب بواسطة باستخدام ما يعرف الفيتو فقط من أجل استكمال التصفية الجسدية للسكان الفلسطين بكل قسوة وعدوانية فكيف لا نعتبرها شريكا.

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  6. يقول ساندريلا تغبدي لشبونة:
    فبراير 22, 2024 الساعة 2:36 ص

    بعيدا جدا عن العواطف و الأبعاد الاخلاقية هذا التصريح يعكس بالضبط الواقع فهذا السياسي يهتم بمستقبله ودعّم اللوبيات المتغلغلة في الغرب و يسعى جاهدا لإرضاء ها اكثر من اهتمامه بالأبعاد الانسانية والاجتماعية والاخلاقية والتاريخية لما يجري، والعيب ليس فيه بل فيمن يراهن على صحوة الضمير العالمي لينقذ حياة هؤلاء الابرياء،

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  7. يقول اسمهان الغليمي:
    فبراير 23, 2024 الساعة 7:26 ص

    طوفان الأقصى عراكم وفضحكم الحزب الجمهوري كله من تيار الإنجليون البروتيستانت المتطرفون الدمويون المؤمنون بالهرمجدون

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