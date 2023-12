النائب الأمريكي خواكين كاسترو يعلن معارضته إرسال أي مساعدات أمريكية عسكرية إلى إسرائيل- (تغريدة)

واشنطن- “القدس العربي”: قال النائب الأمريكي خواكين كاسترو (ديمقراطي من تكساس) إنه يعارض إرسال أي أسلحة أمريكية إضافية إلى إسرائيل ودعا إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة مع تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع كل ساعة، حيث يتعرض 40٪ من السكان لخطر المجاعة في حين يكافح أكثر من مليوني نازح من أجل البقاء على قيد الحياة بسبب الغارات الجوية المتواصلة.

وكتب كاسترو في سلسلة من المنشورات على وسائل الاتصال الاجتماعي “لا أستطيع أن أؤيد إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل طالما بقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السلطة، وأحث إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية وحماس والدول الأخرى على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

وأضاف: “باعتباري عضوًا في الكونغرس الأمريكي، لا أستطيع أن أؤيد هذه المذبحة”.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 10.000 طن من الأسلحة إلى إسرائيل، ومن المحتمل، ايضاً، وجود أسلحة يتم استخدامها من مخزون أمريكي سري داخل إسرائيل . وقد استخدم الجيش الإسرائيلي الذخائر الأمريكية لارتكاب فظائع في أنحاء قطاع غزة المكتظ بالسكان.

وكتب كاسترو يوم الأربعاء أنه قبل الهجوم الأخير على غزة، كان “يدعم دائما المساعدة لإسرائيل”، على الرغم من أن القوات الإسرائيلية استخدمت الأسلحة الأمريكية في المناطق المدنية خلال عمليات القصف السابقة للقطاع الفلسطيني، وفقاً لمنصة “كومن دريم”.

I cannot support sending Israel more weapons as long as Prime Minister Benjamin Netanyahu remains in power & I urge the Biden Administration, Israeli government, Hamas & other countries to establish a permanent ceasefire & return of Israeli hostages still in Hamas’ captivity. 1/ https://t.co/6NvmsdZsvx

