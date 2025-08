النائب الأمريكي رو خانا: حان الوقت للاعتراف بدولة فلسطين- (بيان)

قال النائب الأمريكي رو خانا، السبت، إن الاعتراف بدولة فلسطين بات “فكرة حان وقتها”، مؤكدًا أن مساعي عدد من النواب الديمقراطيين لدفع الإدارة الأمريكية نحو هذه الخطوة مستمرة رغم محاولات “التخريب”.

وأوضح خانا، في منشور عبر منصة “إكس”، أن 11 نائبا ديمقراطيا وجّهوا رسالة إلى الإدارة الأمريكية للمطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مضيفا أن تسريب هذا التحرك إلى وسائل الإعلام كان يهدف إلى عرقلته “لكن ذلك لن ينجح”.

وأشار خانا إلى أن النواب يعملون على حشد الدعم لإطلاق مبادرة رسمية للاعتراف بفلسطين قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، مضيفا: “ردود فعل زملائي كانت إيجابية للغاية”.

Someone leaked our effort to try to sabotage it. Sad. It won’t work.

Recognizing a Palestinian state is an idea whose time has come. The response of my colleagues has been overwhelming. We will build support and release prior to the UN convening. https://t.co/7K6j6mdKUy

— Ro Khanna (@RoKhanna) July 31, 2025