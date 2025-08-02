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النائب الأمريكي رو خانا: حان الوقت للاعتراف بدولة فلسطين- (بيان)

منذ 17 دقيقة

النائب الأمريكي رو خانا

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قال النائب الأمريكي رو خانا، السبت، إن الاعتراف بدولة فلسطين بات “فكرة حان وقتها”، مؤكدًا أن مساعي عدد من النواب الديمقراطيين لدفع الإدارة الأمريكية نحو هذه الخطوة مستمرة رغم محاولات “التخريب”.

وأوضح خانا، في منشور عبر منصة “إكس”، أن 11 نائبا ديمقراطيا وجّهوا رسالة إلى الإدارة الأمريكية للمطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مضيفا أن تسريب هذا التحرك إلى وسائل الإعلام كان يهدف إلى عرقلته “لكن ذلك لن ينجح”.

وأشار خانا إلى أن النواب يعملون على حشد الدعم لإطلاق مبادرة رسمية للاعتراف بفلسطين قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، مضيفا: “ردود فعل زملائي كانت إيجابية للغاية”.

وفي سياق متصل، وجّه 4 نواب ديمقراطيين، الجمعة، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبوه فيها بالتحرك لوقف الحرب في غزة.

ووقّع الرسالة كل من غريغوري ميكس، وروزا دي لورو، وجيم هايمز، وجيمي راسكين، محذرين من أن الحرب تسببت في “أزمة إنسانية عميقة” وأصبحت مصدرا لعدم الاستقرار وتهديدا جديا للأطراف كافة.

ودعا النواب الرئيس الأمريكي إلى “توظيف كل الإمكانات الدبلوماسية لإنهاء الصراع بشكل عاجل وحاسم ودائم”، مؤكدين أن استمرار الحرب يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية.

وطالبوا الإدارة بـ”إعادة جميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل والقادة الفلسطينيون والشركاء الإقليميون، إلى طاولة المفاوضات دون أي تأخير”.

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