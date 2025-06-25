النائب الأمريكي رو خانا يدفع نحو تفعيل “صلاحيات الحرب”: الديمقراطيون يجب أن يكونوا حزبًا مناهضًا للحروب

واشنطن- “القدس العربي”: دعا النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، رو خانا، يوم الأربعاء، الكونغرس إلى تبنّي قرار “صلاحيات الحرب” الذي قدّمه بالتعاون مع النائب الجمهوري توماس ماسي، مشددًا على أن على الحزب الديمقراطي أن يتبنى بوضوح موقف الحزب “المناهض للحروب”.

النائب الأمريكي خانا: الشعب سئم من إنفاق المليارات على حروب لا تنتهي

القرار، الذي تمّ تقديمه الأسبوع الماضي، يستند إلى قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، ويُلزم الرئيس دونالد ترامب بالحصول على موافقة الكونغرس قبل اتخاذ أي إجراء عسكري، ويهدف إلى منع انخراط الولايات المتحدة في صراع مباشر بين إيران وإسرائيل.

وأكد خانا أن القرار صيغ بصفة “امتيازية”، ما يتيح إمكانية طرحه للتصويت في مجلس النواب بسرعة. وخلال مؤتمر صحافي عقده الأربعاء، بمشاركة أعضاء من “التكتل التقدمي في الكونغرس”، شدد خانا على ضرورة ألا يقوم رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، بإلغاء هذه الصفة عن القرار.

وقال خانا: “إذا ألغى جونسون صفة الامتياز عن هذا القرار، فلن يكون ذلك فقط تنصلًا من دور الكونغرس في ما يتعلق بإيران، بل سيكون تنازلًا عن دور الكونغرس في أي حرب مقبلة قد يخوضها رئيس الولايات المتحدة”.

وفي مجلس الشيوخ، قدّم السيناتور الديمقراطي تيم كين قرارًا مشابهًا بشأن صلاحيات الحرب.

ويأتي هذا التحرك في وقت يسود فيه وقف هشّ لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل، بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربات استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية نهاية الأسبوع الماضي.

ورغم هذه التطورات، تُظهر استطلاعات الرأي رفضًا شعبيًا واسعًا لتورط الولايات المتحدة في حرب ضد إيران. فقد أظهر استطلاع أجرته شركة YouGov الأحد الماضي، بعد ساعات فقط من إعلان ترامب عن الضربات، أن 85% من البالغين الأمريكيين، بينهم 92% من الديمقراطيين، لا يرغبون في اندلاع حرب مع إيران.

وأضاف خانا: “أعتقد أن على الحزب الديمقراطي أن يرفع صوته بوضوح ضد هذه الحرب، وأن يستعيد دوره التاريخي كحزب مناهض للحروب، الحزب الذي يعارض الحروب الاختيارية والحروب المستمرة في الشرق الأوسط”.

وأشار خانا، الذي يُتوقع أن يترشح للرئاسة عام 2028، إلى أن الشعب الأمريكي “سئم من إنفاق المليارات على هذه الحروب التي لا تنتهي”، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون لقضايا مثل الوظائف، ورعاية الأطفال، والرعاية الصحية.