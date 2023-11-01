سياسة | دولي | الولايات المتحدة

النائب الجمهوري توماس ماسي: الحكومة ستأخذ 100 دولار من كل مواطن أمريكي لدعم إسرائيل- (تغريدة)

منذ ساعتين

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: أعلن النائب الجمهوري (ولاية كنتاكي) توماس ماسي عن معارضته لحزمة المساعدات العسكرية لإسرائيل، التي تبلغ قيمتها 14 مليار دولار.

وكتب ماسي على موقع إكس ” إذا أرسل الكونغرس 14.5 مليار دولارإلى إسرائيل، فسنأخذ في المتوسط حوالي 100 دولار من كل شخص عامل في الولايات المتحدة”.

وأوضح ماسي “سيتم استخراج هذا المبلغ من خلال التضخم والضرائب، أنا ضدها”.

وستشمل المساعدات الأمريكية العسكرية المجانية لإسرائيل 1.2 مليار دولار لتطوير نظام الشعاع الحديدي الدفاعي و4 مليارات دولار لأنظمة القبة الحديدية ومقلاع داود.

وسارع اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة من خلال لجنة الشؤون الأمريكية- الإسرائيلية العامة (إيباك) على انتقاد ماسي، وزعم اللوبي في منشور إن “الولايات المتحدة تصبح أقوى عندما تكون إسرائيل آمنة” بدون توضيح كيفية حصول هذا الأمر.

ورد ماسي بالقول :” تغضب إيباك دائماً عندما أضع أمريكا في المقام الأول، لن أصوت أيضاً لصالح ابتزاز دافعي الضرائب”.

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