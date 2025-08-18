النائب السابق مجدي الكرباعي لـ«القدس العربي»: ظروف كارثية تدفع التونسيين للانتحار في السجون الإيطالية

تونس – «القدس العربي»: كشف النائب التونسي السابق والناشط المتخصص في قضايا الهجرة والمقيم في إيطاليا، مجدي الكرباعي، عن ظروف سيئة يعيشها المهاجرون التونسيون في السجون الإيطالية، تدفع بعضهم للتفكير بالانتحار، مشيراً إلى تسجيل 9 وفيات لسجناء تونسيين في إيطاليا خلال العام الجاري.

كما أكد وجود حوالي 2200 تونسي حالياً في السجون الإيطالية، مشيراً إلى أنه يتم أسبوعياً ترحيل عشرات المهاجرين التونسيين من إيطاليا في إطار اتفاقيات ثنائية مع تونس.

وقبل أيام، كشفت السلطات الإيطالية عن وفاة المهاجر التونسي محمد أمين الرياحي المعروف بـ«دانيلو» والبالغ من العمر 17 عامًا، في سجن الأحداث في مدينة تريفيزو (شمال شرق إيطاليا). وقال الكرباعي لـ«القدس العربي»: «الحادثة وقعت بعد محاولة الرياحي الانتحار شنقًا باستخدام سروال جينز داخل زنزانته فجر الإثنين. تم إنقاذه مؤقتًا بتدخل الحراس والطبيب، لكنه توفي بعد أقل من 48 ساعة في العناية المركزة. هذه الحادثة تكشف عن ظروف قاسية يعاني منها القاصرون غير المصحوبين (بمرافقين) في السجون الإيطالية، بما في ذلك الضغوط النفسية الشديدة واكتظاظ الزنازين والإهمال. ولا ننسى حادثة سجن الأحداث في ميلانو (البيكاريا)، حيث شهدت تجاوزات وعنفًا وتعذيبًا من قبل أعوان السجن تجاه السجناء القصر، وهي حاليًا تحت المتابعة القضائية في إيطاليا».

وفي ذات السياق، أكد الكرباعي عدم توفر بيانات أو إحصائيات دقيقة حول عدد المهاجرين التونسيين الذي توفوا في السجون الإيطالية خلال العقد الأخير، مشيراً إلى أنه «لا توجد بيانات دقيقة وشاملة تغطي الفترة من 2015 إلى 2025، خاصة بالنسبة للأطفال أو القاصرين. ومع ذلك، تشير المعلومات إلى تسجيل 9 وفيات لتونسيين في السجون الإيطالية منذ بداية 2025 حتى أغسطس 2025، بينما سُجلت 10 وفيات في 2024، بعضها في ظروف غامضة أو مرتبط بالانتحار. لا توجد تفاصيل محددة عن عدد الأطفال، لكن حالة «دانيلو» تؤكد معاناة القاصرين».

وأضاف بقوله: «وفقًا لبيانات وزارة العدل الإيطالية حتى 31 يوليو 2025، يوجد 2185 سجينًا تونسيًا، بمن فيهن 12 امرأة، في السجون الإيطالية، مما يضع تونس في المركز الثاني بين الدول الأجنبية من حيث عدد السجناء».

«زيارات ميلوني المتكررة خفضت عدد المهاجرين بنسبة 80 في المئة»

كما أشار الكرباعي إلى أنه «لا توجد أرقام دقيقة متاحة عن عدد المهاجرين التونسيين المرحلين من إيطاليا إلى تونس في 2025. كنا نعتمد سنويًا على تقرير الضامن الوطني لحقوق المحتجزين في إيطاليا، لكن حكومة ميلوني غيرت هذا المنصب، مما جعل الحصول على الأرقام أصعب. قدمت طلبًا عبر البريد الإلكتروني المضمون دون رد، لكن التقارير تشير إلى إعادة عشرات التونسيين أسبوعيًا في إطار اتفاقيات ثنائية».

وحول الأوضاع العامة للمعتقلين في السجون الإيطالية، قال الكرباعي: «تشير تقارير مثل تقرير جمعية «أنتيغوني» الحقوقية بعنوان «بلا تنفس» إلى أوضاع كارثية (يعيشها السجناء في إيطاليا)، فحتى نيسان/ أبريل 2025، بلغ عدد السجناء 62,445 مقابل قدرة استيعابية 46,700، أي هناك نسبة اكتظاظ تصل إلى 133%. فسجون مثل سان فيتوري في ميلانو (220%) وفودجا (212%) تعاني من اكتظاظ حاد، مع بنية تحتية متهالكة تفتقر إلى التدفئة والمياه الساخنة، وزنازين أقل من 3 أمتار مربعة».

وأضاف: «كشف تحقيق لمنظمة “محامون بلا حدود” في 2022 أن 88% من المهاجرين التونسيين العائدين من إيطاليا تعرضوا لإيذاء جسدي ونفسي في السجون ومراكز الاحتجاز. الاكتظاظ والضغوط النفسية تدفع بعضهم لإيذاء أنفسهم، مع إهمال طبي وعزلة في زنازين متهالكة وغياب دعم قانوني أو نفسي. كما أن القاصرين غير المصحوبين مثل محمد أمين الرياحي يُحرمون غالبًا من الوصول إلى محامين أو مترجمين فوريين والرعاية الصحية. وغياب التحقيقات الرسمية في حالات الوفاة يعزز شعورهم بالتهميش وعدم العدالة».

من جانب آخر، أكد الكرباعي أن السلطات التونسية «تواجه ضغوطًا من إيطاليا والاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر اتفاقيات ثنائية، كما يظهر من زيارات جورجيا ميلوني (أربع مرات منذ توليها المنصب)، مما قلل عدد المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا بنسبة 80% في 2025».

ودعا إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال «تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشباب عبر فرص عمل وتعليم وبرامج تأهيل، لأن الهجرة غير النظامية غالبًا مدفوعة باليأس»، فضلاً عن «تقديم دعم قانوني ودبلوماسي للمهاجرين المحتجزين، مع لجان تحقيق مستقلة لحالات الوفاة والإهمال. ووضع برامج لدعم المرحلين نفسيًا واجتماعيًا لتجنب الإحباط.

كما أشار الكرباعي إلى أن التونسيين المرحلين من إيطاليا، خاصة من قضوا سنوات في الاحتجاز، يواجهون إحباطًا ووصمًا اجتماعيًا. و»المطلوب توفير برامج تدريب مهني وقروض ميسرة، وتعزيز الدبلوماسية للضغط على إيطاليا لإغلاق مراكز الحجز بسبب الانتهاكات الخطيرة».

وانتقد «الصمت الرسمي التونسي عن وفيات المهاجرين يعزز شعورهم بالإهمال، وقد يفاقم التوترات داخل الجالية»، مشيراً إلى أن «هناك حاجة ماسة لتحقيقات مستقلة في الحالات الغامضة لضمان المساءلة ومنع تكرار الحوادث».