النائب اللبناني فضل الله: لن يأخذ نتنياهو بالسياسة ما يعجز عنه بالحرب

بيروت ـ «القدس العربي»: رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان «أن الفتنة جنون ونار ودمار وخراب وقتل وإبادة ولا غالب ولا مغلوب بهذا البلد، والمعادلة إما يربح لبنان كله أو يخسر كله» وتوجّه ببيان إلى اللبنانيين قائلاً: «أيها اللبنانيون الأحبة، اللحظة الآن للعائلة الوطنية وواقع وجودها التاريخي وما يلزم لحماية المصالح العليا للبنان الكيان والشراكة الأهلية بكل ما تعنيه العائلة اللبنانية من تضامن وتعاون وتكاتف وشراكة وتأكيد للذات الوطنية، وواقع البلد الآن وغداً يمر بشراكتنا وتضامننا وتأكيدنا لحقيقة البيت الواحد، ولا ضامن للبنان أكثر من أهله، ولا قيمة لأي مشروع خارجي لأن المشاريع الخارجية تمر بجثث اللبنانيين وويلاتهم».

وأضاف: «اللحظة ليست لاختبار واقعنا الوطني بل للمزيد من اللحمة الوطنية، والقضية الآن لبنان كقيمة وطنية لا الزواريب والتفاصيل والمشاريع الذاتية، ولا خطر على لبنان أكبر من الوصفات الدولية الخبيثة لأنها تتغذى بالفتنة والفظاعات والخراب الوطني، وما يجري في المنطقة ليس لعبة كوميديا بل حرب بأبعاد دولية غير مسبوقة، واللحظة الآن للصمود السيادي والتضامن الإسلامي المسيحي وسط تسوية تكتب بالنار، والتحدي الأكبر يكمن بالقدرة على الصمود والتضامن الوطني، ولا مكان لأي تسوية لا تلبي مصالح البلد الوطنية، ولا قضية أهم من حماية لبنان وشراكته وسلمه الأهلي، والمطلوب تصفية الفتنة لا تصفية الشراكة الوطنية».

مشاريع مدمرة

وتابع المفتي قبلان: «للقوى السياسية أقول: إياكم ومتاهة النقد الذاتي أو السقوط بمشاريع مدمرة أو التفكير بمكاسب على ظهر الحرب، لأن لبنان لا يقوى على الفتنة، والفتنة جنون ونار ودمار وخراب وقتل وإبادة ولا غالب ولا مغلوب بهذا البلد، والمعادلة إما يربح لبنان كله أو يخسر كله، والمطلوب تكاتف الكنيسة والمسجد والمسيحي والمسلم لتكريس بيئة إنقاذ وتضامن وتعاطف وطني شامل، وما يجري اليوم يكسر الحواجز والهواجس ويزيد اللحمة الوطنية ويدفع نحو اندماج وطني تاريخي، ولن ننسى لحظة العون الوطني وسنرد ذلك بجفون العين وفلذات الأكباد، وسقف لبنان اليوم ممسوك بوحدته الوطنية وعائلته الإسلامية المسيحية».

قبلان يحذّر من نار الفتنة: إما يربح لبنان كله أو يخسر كله

وقال: «كل الشكر لطريق الجديدة والجبل والشمال وبيروت الإدارية وصيدا وجبل كسروان، وكل الفخر بتضحيات الجنوب والبقاع والضاحية، ولا شيء أضمن للبنان من التسامح الوطني، والحقد لا يزيد البلد إلا نزيفاً وتمزيقاً ودفعاً نحو المحارق الدولية، وما يقوم به الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي والقطب الوطني وليد جنبلاط ووصايا الأخ العزيز الرئيس سعد الحريري ضمانة وطنية كبرى كل ذلك بسياق الجهد المسيحي الكريم الذي يتكلل بالتفاني الكبير للأستاذ سليمان فرنجية والرعاية الكنسية العزيزة، مع تكرار شكرنا العميق جداً للمبادرات الفردية والجهات الأهلية التي أكدت أن لبنان عائلة لبنانية فوق الخصوصيات الطائفية والتفاصيل الحزبية».

حماية لبنان

وختم «ما نريده «بكل صدق وقصد حماية لبنان وتأكيد ميثاق عائلته اللبنانية وشراكته الوطنية التاريخية، على أن حل القضايا الداخلية للبنان يمر بلحظة ثقة مثل الثقة التي يقودها الشارع اللبناني الآن، وما نشهده بهذه الأيام حرب بخلفية تصفية حساب استراتيجي والمقاومة والوحدة الوطنية والكنيسة والمسجد والعائلة اللبنانية أيقونة قداسة هذا البلد العزيز».

في موازاة ذلك، تقدم وزير الثقافة محمد وسام المرتضى بشكوى جزائية أمام النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار في موضوع إقدام المدعو كمال شحيتلي على الإساءة إلى الدروز.

وقال انه «تقدّم بعد التنسيق مع شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى ضد شحيتلي، الذي ينتمي، حسب سجل نفوسه لا غير، إلى الطائفة الشيعية، على نظم قصائد شعر بالمحكيّة ونشرها على صفحته على فيسبوك تعرّض فيها بالإساءات المتعمدة إلى طائفة الموحدين الدروز بكامل أفرادها ورموزها، وحتى معتقداتِها».

واعتبر المرتضى أنه «لا يمكن التساهل مع مثل هذه الأفعال المسيئة لطائفةٍ نقدّر ونجل، هذا فضلاً عن أن هذه الأفعال لا تخدم، هي ونتائجها، إلا مصلحة العدو الإسرائيلي الذي يسعى حثيثاً لبث الفتن بين المكونات اللبنانية إضعافاً لساحتنا الداخلية، كما أكد «ان هذه الأفعال ليست جرائم عادية وإنما ترقى إلى درجة الجنايات التي سوف تفضي الى حساب مرتكبها حساباً عسيراً».

فضل الله: لن نخضع

في المواقف، أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله في ذكرى أربعينية رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين «أننا نتطلع إلى رفاق دربه في المقاومة الذين يمضون بروح استشهادية في التصدي لجيش الاحتلال على خط الحدود، بينما العدو ينتقل من مرحلة إلى أخرى بهدف تحقيق اختراقات تمكنه من احتلال الأرض، لفرض شروطه بدم أطفالنا ونسائنا وبيوت اهلنا وأرزاقهم».

وزير الثقافة يتقدم بشكوى ضد مواطن أساء إلى الطائفة الدرزية

وأشار إلى «أن المقاومة تواجه العدو ببطولة، ومن ضمن ادارة مرنة تحددها طبيعة الميدان، وهي إلى اليوم تمنع الاحتلال من الاستقرار على أرضنا، وقد حاول التقدم من عدة نقاط فشل في الوصول إليها، بما في ذلك محاولة الوصول إلى أطراف بنت جبيل من جهة يارون ومن جهة عيترون وظهور عيناثا، ومنعته المقاومة من تحقيق هدفه، وأحبطت محاولات تسلله إلى خراج بلدة عيناثا، ومعلوم أن بنت جبيل مع أخواتها عيناثا وعيترون ومارون ويارون أذلت نخبة جيش الاحتلال في عام 2006 ويسعى اليوم للانتقام منها بالتدمير الوحشي، ولكن المقاومين يقدمون أروع ملاحم البطولة والتضحية، وأغلبهم هم أبناء تلك القرى الحدودية الذين يعرفون الشجر والحجر والحقل والبيدر يدافعون عن قراهم، وهم في موسم الزرع يسقون يباس الأرض بفيض عطاء دمهم، ويرتقون شهداء كي لا يمر الغزاة على تراب مقدس توهج من عمامة سيّد قضى لأجل الوطن والأمة».

فشل العدو برياً

وقال فضل الله «بعدما استنفد العدو حربه بمعناها العسكري بعد فشله في الحملة البرية الأولى أو في إيقاف الصواريخ عن كيانه المحتل، يعلن عن مرحلة ثانية وهي لن تجلب له صورة النصر التي يبحث عنها، وهو يتعمد ارتكاب المجازر ضد المدنيين وايذاء الناس في مختلف المناطق وخصوصاً بيئة المقاومة لدفعها للصراخ أولاً، ولا هدف له سوى التدمير كما يرى العالم بأسره وهو ما نراه كل يوم في الضاحية وبقية المناطق اللبنانية لدفع بلدنا إلى الاستسلام لشروطه السياسية، ورغم حجم الخسارة الكبرى على المستوى المدني والعمراني، فإن شعبنا لا خيار أمامه سوى مواصلة المقاومة والصمود في وجه الوحشية الإسرائيلية، ولن يأخذ نتنياهو بالسياسة ما يعجز عنه بالحرب، وبلدنا لن يخضع لشروط العدو، وهو لن يتمكن بالقتل والتدمير أن ينتزع منا أرضنا أو نسمح له بالمس بسيادتنا الوطنية من خلال شروطه وضغوطه لفرض واقع جديد على لبنان وجنوبه بالتحديد».

تطبيق القرار 1701

على خط آخر، حضرت القرارات الدولية في خلال زيارة وفد من تكتل «الجمهورية القوية» ممثلة الامين العام للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت في اليرزة، حيث سلّمها عريضة موقعة من جميع أعضاء التكتل، تطالب اليونسكو بحماية الأماكن الأثرية من الاستهداف والدمار خلال الحرب.

وضم الوفد النواب غسان حاصباني، جورج عقيص وأنطوان حبشي ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيومجيان.

وتطرق إلى مواضيع أخرى لا سيما تلك المرتبطة بكيفية تطبيق القرار الدولي 1701 بكامل مندرجاته بما فيها القراران 1559 و1680 وكل ما يعزز بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحدودها وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني.

كما شمل النقاش قضايا النازحين اللبنانيين داخل لبنان والنازحين السوريين إلى لبنان بالإضافة إلى متابعة التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.