النائب اللبناني مارك ضو يدخل القفص الذهبي مع كريستيانا باربرا- (صور وفيديو)

بيروت- “القدس العربي”:

دخل النائب التغييري عن قضاء عاليه مارك ضو القفص الذهبي مع شريكة حياته كريستيانا باربرا في حفل زفاف متواضع أقيم في “فندق صوفر الكبير” الذي بقي شاهداً على الحرب في لبنان ويحتاج إلى اعادة تأهيل. وقد لقي اختيار هذا الفندق وما يرمز إليه من حقبة تاريخية لإقامة حفل الزفاف إعجاب العديد من المدعوين بدل صرف المال على اقامة حفل ضخم في أحد فنادق العاصمة.

ومن المعروف أن بلدة صوفر كانت من أهم بلدات الاصطياف إلى جانب عاليه وبحمدون، وقد ارتبط اسم فندق صوفر الذي تمّ تصميمه على الطراز الايطالي ويعود بناؤه إلى عام 1885 بأسماء مشاهير من العرب والأجانب في طليعتهم العاهل الاردني الملك حسين والزعيم المصري سعد زغلول والعديد من الامراء والفنانين العرب اضافة إلى رؤساء جمهورية من لبنان.

وشارك في الحفل وزراء ونواب من مختلف الاحزاب والمناطق ومرشحون لرئاسة الجمهورية وعدد من الاعلاميين وفاعليات الجبل، وقدّم عدد من الشعراء قصائد تنوّه بمزايا العريس والعروس.

وقد خطفت العروس الأنظار بجمالها وتألقها وبساطة ماكياجها. كذلك بدا النائب ضو بمنتهى الوسامة.

وكانت لـ”القدس العربي” لقطات خاصة من حفل الزفاف لعدد من المشاركين.