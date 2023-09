الناتو يقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 2.53 مليار دولار- (فيديو)

موسكو: أعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، الخميس، تقديم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 2.53 مليار دولار.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك في العاصمة كييف، جمع أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال ستولتنبرغ إن الحلف وقع عقودا بقيمة 2.4 مليار يورو (2.53 مليار دولار) لدعم الذخيرة العسكرية الرئيسية في أوكرانيا.

وأوضح أن “مليار يورو من أصل المبلغ الكلي (2.4 مليار يورو) أصبحت ضمن طلبيات مؤكدة”.

وأشار ستولتنبرغ أن الذخيرة تشمل “قذائف مدفعية من عيار 1.55 ملم وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وذخيرة الدبابات القتالية”.

وأكد أمين عام الناتو دعم أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف، قائلا إن “مستقبل أوكرانيا في الناتو”.

وقال ستولتنبرغ أيضا إن “الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي بانتصار كييف”.

من جانبه، شكر زيلينسكي ستولتنبرغ على الدعم، واصفا إياه بأنه “مهم، خصوصا مع دعوة بعض الأصوات إلى إنهاء الدعم العسكري لأوكرانيا”، دون ذكر دولة بعينها.

وقال زيلينسكي في منشور على منصة “إكس” إنه أجرى “محادثات جوهرية” مع ستولتنبرغ.

وأضاف: “ناقشنا تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا بشكل أكبر من أجل حماية الناس من الإرهاب الروسي”.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

(الأناضول)

I met with @JensStoltenberg in Kyiv.

Substantial talks, as they should be between de facto allies. It is only a matter of time before Ukraine becomes a de jure one as well.

We discussed strengthening Ukraine's air defense further in order to protect people from Russian terror. pic.twitter.com/WxHdWWSsJw

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 28, 2023