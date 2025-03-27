سياسة | دولي

الناتو يوضح تصريحات روته بشأن الجنود الأمريكيين المفقودين في ليتوانيا

27 - مارس - 2025

الأمين العام لحلف الناتو مارك روته

حجم الخط
1

وارسو: أوضح حلف شمال الأطلسي (ناتو) تصريحات أدلى بها الأمين العام مارك روته في وقت سابق أمس الأربعاء، والتي ألمح فيها إلى وفاة أربعة جنود أمريكيين فقدوا أثناء تدريب في ليتوانيا، على الرغم من أن الجيش الأمريكي لم يؤكد مصيرهم بعد.

وقال الحلف في بيان نشر على منصة إكس: “البحث لا يزال جاريا. نأسف لأي لبس نتج عن التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للناتو اليوم (الأربعاء). كان يشير إلى تقارير إخبارية ناشئة ولم يكن يؤكد مصير المفقودين، والذي لا يزال غير معروف”.

وذكر الجيش الأمريكي أن المركبة المدرعة “هيركوليس” التي كان الجنود الأربعة على متنها أثناء التدريب عثر عليها مغمورة بالمياه، مضيفا أن جهود الإنقاذ لا تزال مستمرة بمشاركة القوات المسلحة الأمريكية والليتوانية والجهات المدنية.

وكان الجنود الأربعة، وهم من اللواء الأول، الفرقة الثالثة للمشاة، يجرون تدريبات تكتيكية عندما فقدوا.

وخلال زيارته وارسو، قال روته للصحافيين إنه تلقى أنباء عن وفاة الجنود الأربعة أثناء إلقائه محاضرة، مضيفا أنه متعاطف مع عائلاتهم ومع الولايات المتحدة.

وقال روته: “لا تزال هذه أخبارا مبكرة، لذلك لا نعرف التفاصيل بعد. هذا خبر فظيع حقا، ونتعاطف مع العائلات والأحباء”.

(أ ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول الصياد:
    مارس 27, 2025 الساعة 3:32 ص

    لماذا يأتي الجنود الأمريكيين إلى ليتوانيا ، يجب محاسبة البيت الأبيض على هذه الكارثة ،،، ارقدوا بسلام

    رد

أخبار ذات صلة

الدب الروسي ليس في سبات دائم
21 - مارس - 2025
الرئيس الروسي السابق مدفيديف يهدد بالحرب مع حلف الناتو جراء خطط لإرسال قوات حفظ سلام أوروبية لأوكرانيا
16 - مارس - 2025
تركيا تمنع مشاركة إسرائيل في تدريبات لحلف شمال الأطلسي
9 - مارس - 2025
روسيا تتهم الناتو بمحاولة عرقلة مفاوضات السلام بشأن حرب أوكرانيا
21 - فبراير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية