الناجون من التراب… تلاحقهم عقدة الدفن في الخيام

غزة – «القدس العربي»: هل فكرت يومًا ماذا يشعر من يلامس الموت ويعود من جديد؟ من تدفنه الرمال ويتنفس آخر أنفاسه، كيف يتخطون الصدمة والشعور بالموت، أو ماذا يرون في آخر لحظاتهم وبماذا يفكرون؟

«رأيت انفجار نار كبيرة ومن ثم شعرت بالاختناق، كنت أشعر بما يتساقط على جسدي من رمال وردم، ولكن لا أستطيع الهرب أو الحركة وكنت أختنق بشدة، كنت أفكر بالموت وأتشهد»، هذا ما يتذكره الناجون من استهداف خيام النازحين قرب مدرسة العائلة المقدسة في مدينة غزة، ففي لمح البصر انفجرت رمال الأرض بعمق 9 أمتار على محيط انفجار الصاروخ وتحولت الخيام إلى قبور.

تقول سارة أبو نصر (18 عامًا) لـ «القدس العربي»: «دخلت القبر وخرجت منه، هذا شعوري. يوم الاستهداف كنت أقف في خيمتنا مع أبي وفجأة رأيت النار تعم المكان، ومن ثم بدأت أختنق. لم أشعر بشيء إلا بقوة ارتطام جسدي بالأرض، ومن ثم شعرت أن الدنيا تطبق على نفسي، لا أرى شيئًا وأصرخ، ولكن صوتي لا يخرج للخارج».

وأضافت: «كان شقيقي الأصغر يعلم أني في الخيمة، بدأ يصرخ بأعلى صوته ويناديني، ولكن صوتي لا يصله، فأنا مدفونة بالرمال. مهما أحاول الخروج لا أستطيع التحرك، فكل وزني 50 كيلوغرامًا، وممكن كان على جسدي نحو 50 كيلوغرامًا من الرمال. تشعر كأنك في القبر، ترى العذاب لكن لا أحد يعلم، وتتألم وتصرخ ولا أحد يسمع. وقد فقدت الأمل بالخروج، فبدأت أتشهد. أنا رأيت الموت بأمّ عيني».

وأوضحت أنها باتت مذعورة من المكان، تخشى أن يتكرر ما عاشته، وهي لا تعلم أين تهرب، فهي نازحة برفقة عائلتها من مخيم جباليا من شدة القصف، موضحة أن عائلتها لم تنزح من مدينة غزة، وعاشت كافة المجازر على المدينة والتجويع، إلا أن «النصف ساعة التي بقيت بها تحت التراب أصعب من ويلات الحرب كافة طوال العامين المنصرمين».

«سارة (18 عامًا) لـ «القدس العربي»: «دخلت القبر وخرجت منه… هذا شعوري»

وأشارت أبو نصر إلى أنها تعاني من حالة ذعر شديد، وتخشى تكرار القصف حولها من جديد وأن تعود لتُطمرها الرمال مرة أخرى، وتخاف بشدة من النوم وحدها، وتطلب من والدتها أن تبقى بجانبها، مؤكدة أنه لا يوجد لديها حل آخر سوى البقاء في خيام أشقائها بعد تدمير خيمتهم إثر طمرها بالرمال في يوم الاستهداف.

أما محمد عليان (34 عامًا) فلا يتذكر إلا شعوره باللهب وهو يحاصر خيمته، ومن ثم الرمال وهي تدفنه هو وأسرته، ومن ثم غيابه عن الوعي ليستيقظ من جديد في مستشفى الشفاء، حيث وجد نفسه مشتتًا، لا يعلم شيئًا عن عائلته ولا من بقي على قيد الحياة ومن توفي، وبعد ساعة كاملة من البحث، وجد ابنه عبد الله (6 سنوات) بعد أن أخبره الجميع أنه قد استشهد، لكنه وجده على قيد الحياة وقد أُصيب بارتجاج في الدماغ.

يقول عليان: «أُصبت أنا وأبنائي وزوجتي. هذه المرة خرجت من تحت الرمال. أنا نازح من جباليا لأهرب من القصف والاستهدافات، فأنا خرجت من تحت أنقاض بيتي في جباليا وفقدتُ أخواني وعائلتي بأكملها في مجزرة بجباليا أودت بحياة 700 شهيد في أحزمة نارية متتابعة، وجئت إلى غزة على أمل أن تكون أكثر أمانًا، فجاء جيش الاحتلال ليستهدف خيام النازحين هنا بدون إنذار. أنا بت أشعر أن القبر يلاحقني».

ويضيف: «أنا هربت من المنطقة، خيمتي تدمّرت بسبب طمرها بالرمال، وأخشى أن أبيت في المكان، فرائحة الدماء الناتجة عن المجزرة جلبت الكلاب، نتيجة تشبع الأرض بدماء الشهداء، فبت أخشى ضربة جديدة، وأخشى أن تُطبق الخيمة على أنفاسي من جديد، أو يأتي كلب وينهش أجسادنا ونحن نائمون. إذا نمنا، فنحن نبقى مستيقظين طوال الليل، ونغفو بعض الوقت في النهار».

هذا الاستهداف راح ضحيته 11 شهيدًا على الأقل، معظمهم نازحون من شمال قطاع غزة بعد أوامر الإخلاء، ودُفنت في هذه الضربة نحو 15 خيمة، حيث تشكّلت حفرة بقطر 20 مترًا وبعمق 9 أمتار من شدة انفجار الصاروخ في المكان المستهدف.

ومن الضحايا محمد وعبد الرحمن العطار، اللذان استشهدا على باب المخيم، وتقول شقيقتهما ماريا العطار: «حدث انفجار ضخم، وتدمّرت الخيمة فوق رؤوسنا وطُمِرنا بالرمال. استمررت بالصراخ إلى أن جاءوا وأخرجوني، وعندما خرجت ركضت لأطمئن على عائلتي، كنت أعلم أن أشقائي في الشارع، وعندما ذهبت وجدت حفرة كبيرة جدًا، ولم أجد خيمة عمي، وبالفعل الرمل طمر أشقائي الاثنين وزوجة عمي. خرجت وكنت أصرخ: أخرجوهم، على أمل أن يكونوا أحياء، ولكن مع طول الوقت تأكدت أنهم فارقوا الحياة».

وأردفت: «لقد فارق الحياة أشقائي ودُفنوا أمام مخيمنا، وبعد ما عشته من دفن وخوف بتّ أخشى أن يتكرر ما حدث، وأشعر بصدمة كبيرة ربَطت لساني عن الحديث، ولم أعد أستطيع البكاء أو حتى التعبير. أشعر بصعوبة في الإجابة عن الأسئلة حول ما حدث، وبت خائفة من كل شيء، ولكني متمسكة بالعودة للخيمة، ففيها بقيت آخر ذكرياتي مع أشقائي».

وأشارت إلى أنها لا تزال تعاني من شدة الاختناق، وتلاحقها مخاوف متكررة من أن يتجدد ما عاشته، وتشعر بعجز شديد في التعبير، وصعوبة في النوم بسبب ما يتكرر في أحلامها.