الناجي الوحيد من الطائرة الهندية المنكوبة يروي تفاصيل نجاته- (فيديو)

أحمد أباد: قال الناجي الوحيد من كارثة تحطم طائرة تابعة للخطوط الهندية في أحمد أباد، وعلى متنها 242 شخصًا، إنه لا يستطيع فهم نجاته بأعجوبة من انفجار كرة النار.

وأوضح المواطن البريطاني فيشواش كومار راميش من سريره في المستشفى، الجمعة، متحدثًا بالهندية: “كل شيء حدث أمامي، وحتى أنا لم أصدق كيف تمكّنت من النجاة من ذلك”.

انفجرت طائرة البوينغ 787-8 دريملاينر، التابعة لشركة الخطوط الهندية (إير إنديا)، والتي كانت مليئة بالوقود، بعد وقت قصير على إقلاعها في رحلة إلى لندن، وتحولت إلى كرة نار، بعد ظهر الخميس.

وكان راميش، الذي كان يجلس في المقعد 11A ، بحسب تقارير إعلامية، الناجي الوحيد من ركاب الطائرة. وقُتل ما لا يقل عن 24 شخصًا آخرين على الأرض.

وأفادت عائلته في بريطانيا للصحافيين أن شقيقه كان أيضًا على متن الرحلة نفسها.

Prime Minister Narendra Modi visited Civil Hospital in Ahmedabad to meet victims injured in the Air India crash that claimed 265 lives.

He also met Vishwas Kumar Ramesh, the sole survivor of the tragic incident. Modi spent time in Ward C7, where 25 injured individuals are… pic.twitter.com/hK0yFZF1sy

