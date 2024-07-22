الناخبون الديموقراطيون منقسمون وقلقون بعد انسحاب بايدن

نيويورك: كان البعض يعتبر أن انسحاب جو بايدن أمر بديهي، لكن من نيويورك إلى ولاية ميشيغان، أكد الكثير من الناخبين الديموقراطيين أنهم في حالة ترقب يشوبها القلق حول المراحل المقبلة من الحملة الانتخابية ويشعرون بأنهم يقفزون في المجهول.

وأتى الإعلان عن انسحاب بايدن من السباق الرئاسي في وسط النهار الأحد بالتوقيت المحلي.

وبعد تكهنات استمرت ثلاثة أسابيع بسبب تراجع قدراته الذهنية ووضعه الجسدي، حزم الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة، جو بايدن البالغ 81 عاما، أمر الانسحاب، وقرر عدم خوض الانتخابات المقررة في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في مواجهة دونالد ترامب الذي يمقته ملايين من الناخبين التقدميين.

وتقول بارب كاتس المدرسة المتقاعدة، خلال زيارتها لمتحف جيرالد فورد الرئاسي الذي يضم نسخة عن المكتب البيضوي في غراند رابيدز في ولاية ميشيغان، عندما ورد النبأ على الهواتف النقالة: “أنا مذهولة وسعيدة لأن القرار اتخذ ويمكن الآن للحزب الديموقراطي التقاط أنفاسه وإيجاد حل”.

أما زوجها سيث البالغ 61 عاما، فتنتابه مشاعر متضاربة تراوح بين “الحزن” و “الارتياح”، ويعرب عن أسفه لكون بايدن الذي وعد بأن يكون “جسرا” نحو جيل جديد من القادة، لم يسلّم الشعلة إلى جيل جديد.

بعيدا عن ذلك، تقول طيبة زهرة وهي محامية في حي هارلم بنيويورك، إن أداء بايدن خلال المناظرة التلفزيونية في 27 حزيران/ يونيو في مواجهة ترامب “كان كارثيا”. وتوضح: “أظن أن ما حصل يومها جعل الرأي العام متوترا جدا لفكرة أن يخوض السباق منافسا لدونالد ترامب رغم أن هذا الأخير متقدم بالسن أيضا” إذ يبلغ 78 عاما.

لا للشجار

بعد الإعلان التاريخي عن انسحابه، دعم بايدن فورا نائبته كامالا هاريس لتحصل على ترشيح الحزب الديموقراطي مكانه. لكن هل سيصطف الحزب برمته وراء السناتورة والمدعية العامة لولاية كاريفورنيا سابقا؟

يؤكد سيث كاتس: “هذه مرحلة إضافية في سيرك يعمه الفوضى”.

وتحذر ماري بيغز المدرسة في نيويورك البالغة 58 عاما: “يجب أن نصطف جميعا وراء (كامالا هاريس) وأن ندعهما. ولا يمكننا أن نغرق في خلافات داخلية. فرجاء يا شباب لا تتشاجروا”. وتضيف: “ثمة مصدر توتر كبير آخر، إذ لا أعرف إن كان هذا البلد مستعدا لانتخاب امرأة سوداء. لكن ينبغي علينا أن نستعد سريعا”.

وتقول ليا، فنية الفيديو البالغة 23 عاما خلال مباراة لرياضة البيسبول في العاصمة الفدرالية واشنطن، “لست متأكدة من مستوى الثقة الذي سيوليه الناخبون الديموقراطيون لهاريس. لكن هذا منطقي فهي نائبة للرئيس”.

أما كيفن بيرد المسؤول في المجال المعلوماتي والبالغ 50 عاما فلا يخفي قلقه. ويقول الرجل الأسود في أحد شوارع بروكلين في مدينة نيويورك: “لا أظن أنه كان عليه أن ينسحب (جو بايدن). أرى انه الشخص الأنسب لإلحاق الهزيمة بدونالد ترامب”.

ويؤكد بيرد المشكك في حظوظ كامالا هاريس بالفوز: “في يوم الاقتراع، سيختار الناخبون المستقلون على الدوام بايدن إزاء التباين القائم بين ترامب وبايدن”.

ويرى أن هاريس “لم تقم بالشيء الكبير، كان دورها كنائبة للرئيس محصورا”.

لكن رغم ذلك كله، سيدعمها “بالكامل” وسيحاول إقناع كل من يعرفه “يوميا” بذلك.

ويضيف: “أقيم في نيويورك وترعرعت في ظل دونالد ترامب، نعرف جيدا من هو، وهو ليس بالشخص الطيب” معربا عن خشيته من أن “يدمر هذا الرجل نظامنا الديموقراطي”.

(أ ف ب)