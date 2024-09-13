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النادي القسنطيني الجزائري يفوز على نواسترمان الغاني بثنائية في الكونفيدرالية

13 - سبتمبر - 2024

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أكرا (غانا): فاز النادي الرياضي القسنطيني الجزائري على مضيفه نواسترمان الغاني 2 / صفر، اليوم الجمعة، في ذهاب الدور الثاني بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).

وسجل زكريا بن شاعة هدفا المباراة في الدقيقتين  11 و27.

وتقام مباراة الإياب في الجزائر يوم 21 أيلول / سبتمبر الجاري.

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  1. يقول كمال الدين محرزي:
    سبتمبر 14, 2024 الساعة 8:28 ص

    شكرا للقدس العربي على معلومات النادي القسنطيني. في العاصمة لا يهمهم إلا “المولودية”!!!

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  2. يقول ريفي:
    سبتمبر 14, 2024 الساعة 9:32 ص

    بالتوفيق ان شاء الله، كما قام الفريق الفلسطيني بالبروز في كأس اسيا نراهم ان شاء الله في كأس العالم، ونشكر الجزائر علي وقوفهم مع الفلسطينين في الرياضة

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