النادي القسنطيني الجزائري يفوز على نواسترمان الغاني بثنائية في الكونفيدرالية

أكرا (غانا): فاز النادي الرياضي القسنطيني الجزائري على مضيفه نواسترمان الغاني 2 / صفر، اليوم الجمعة، في ذهاب الدور الثاني بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).
وسجل زكريا بن شاعة هدفا المباراة في الدقيقتين 11 و27.
وتقام مباراة الإياب في الجزائر يوم 21 أيلول / سبتمبر الجاري.
شكرا للقدس العربي على معلومات النادي القسنطيني. في العاصمة لا يهمهم إلا “المولودية”!!!
بالتوفيق ان شاء الله، كما قام الفريق الفلسطيني بالبروز في كأس اسيا نراهم ان شاء الله في كأس العالم، ونشكر الجزائر علي وقوفهم مع الفلسطينين في الرياضة