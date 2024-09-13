النادي القسنطيني الجزائري يفوز على نواسترمان الغاني بثنائية في الكونفيدرالية

أكرا (غانا): فاز النادي الرياضي القسنطيني الجزائري على مضيفه نواسترمان الغاني 2 / صفر، اليوم الجمعة، في ذهاب الدور الثاني بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).

وسجل زكريا بن شاعة هدفا المباراة في الدقيقتين 11 و27.

وتقام مباراة الإياب في الجزائر يوم 21 أيلول / سبتمبر الجاري.