النادي القسنطيني الجزائري يقترب من التأهل للدور الثاني لكأس الكونفيدرالية الأفريقية- (فيديو)

الجزائر: اقترب النادي الرياضي القسنطيني الجزائري من التأهل للدور الثاني لكأس الكونفيدرالية الأفريقية بفوزه على ضيفه بوليس الرواندي 2 /صفر مساء السبت في ذهاب الدور الأول.

وتقدم إبراهيم ذيب بهدف للرياضي القسنطيني من ضربة جزاء في الدقيقة 45، ثم أضاف توسين أومويلي الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وفي باقي المباريات، فاز بلاك بولز الموزمبيقي على مضيفه أليزي فو من جزر القمر 7 /صفر، وبرافوس ماكيوس الأنغولي على كوستال يونيون التنزاني 3 /صفر، وستيلينبوش الجنوب أفريقي على مضيفه نسينجيزيني هوتسبورز من إسواتيني 3/ صفر، وتعادل فورسترس مونت فلوري من السيشيل مع أورابا يونايتد البوتسواني 1/ 1.

(د ب أ)